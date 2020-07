SL Retro: Celebramos la vida de La Dama Enmascarada

Celebramos la vida de La Dama Enmascarada: Los inicios de la lucha libre femenil en México fueron muy duros. Desde la aparición, en 1935, de Natalia Vázquez, hasta las Amazonas del CMLL, han pasado 85 años de historia, de abrir camino y de exigir por derecho propio las oportunidades que se negaron a las generaciones anteriores.

Muchos nombres surgen en esa brega generacional de las mujeres dentro de nuestra lucha libre, hoy en especial queremos celebrar la vida y logros de una de las primeras en muchos sentidos: Magdalena Caballero, La Dama Enmascarada.

Quien fue la primera enmascarada de la que se tiene registro en México, así como también la primera en ver caer su incógnita a manos de su alumna y prima, Irma González. También fue la primera Campeona Nacional.

►Celebramos la vida de La Dama Enmascarada

Valerie Richter preparó la siguiente capsula sobre la vida de está gladiadora:

"Hoy, 22 de julio, celebramos la vida de una de las pioneras de la lucha libre femenil, nos referimos a Magdalena Caballero, primera luchadora mexicana en portar una máscara. A decir de su sobrina, Irma Aguilar, Magdalena era una mujer alegre y dicharachera, que tuvo la oportunidad de diversificar el negocio familiar al mundo de la lucha libre. "Nacida dentro de una familia circense, Magdalena hacía varios actos dentro del circo de su padre, pero el principal era el hacer de mujer fuerte, al jalar pesos muertos con su dentadura. "Con el paso del tiempo, vio que muchas de las cosas que hacía dentro de las carpas de los mejores circos del país servían para el deporte de moda durante la década de los 50’s, la lucha libre. Por lo cual se entrenó bajo la batuta de Jack O’Brien. "Cuando llegó el tiempo de debutar, Magdalena decidió ocultarse tras una máscara y ser anunciada como La Dama Enmascarada. "En una ocasión que se iban a presentar en Puebla en una batalla campal, una luchadora avisó no poder ir, por lo cual convocó a su prima hermana, Irma González, que apenas tenía quince años y se había quedado sin trabajo luego de que el circo de su padre se incendiara. "Debutando, a la mala, a la que sería una verdadera leyenda de la lucha libre mexicana. Después del debut azaroso y fortuito de Irma, Magdalena le insistió que se preparara para la lucha libre, supervisando sus entrenamientos y convirtiéndose en su compañera de viaje, y rival deportiva. "En Monterrey fue coronada Campeona Nacional, aunque el título no tenía aval, si sirvió para exponerlo a lo largo y ancho del país. Con la rivalidad a todo lo que daba contra Irma, ambas tuvieron el título en varias ocasiones, incluso llevando su rivalidad al duelo de apuestas, siendo Irma la ganadora.

"Ya con la cara al aire, Magdalena participó, al lado de varias otras luchadoras, en la industria fílmica. Participó al menos en tres filmes con su nombre de pila: Las luchadoras contra el Médico Asesino; Las luchadoras contra la momia; y Las lobas del ring. "Después de su paso por la lucha libre, volvió a la industria del circo, y al día de hoy sus hijos mantienen su legado en dicho arte. Falleció en La Florida en 2006. "Hoy que estaría cumpliendo 95 años, le rendimos justo tributo."

►Recuerdos imborrables de Irma González

Hace ya algunos años que entrevistamos a doña Irma González, ella recordaba como la convenció su prima, La Dama Enmascarada —aunque en la entrevista decía que fue una vecina— de ingresar a la lucha libre:

“'Te vas a ganar unos centavitos y no vas a hacer nada, sólo te agarras fuerte de las cuerdas', se agarró fuerte de las cuerdas pero las dos rivales no le perdonaron nada, la patearon, la zarandearon de poste a poste sin que pudiera hacer nada, pues aunque quería desquitarse ella había dicho que no haría nada. "La gente, al verla indefensa, la apoyó. Sin embargo ella no quería volver a saber nada de la lucha. Pero el promotor le entregó varios pesitos –muchos más de los esperados- y le pidió volver la siguiente semana, ella al ver la paga no lo dudó ni un instante y prometió volver."

Irma Aguilar menciona que doña Irma González siempre tuvo miedo de decir que La Dama Enmascarada era su prima hermana, pues no quería que la gente pensara que por el lazo sanguíneo ambas no se agredían como debería. Por el contrario, ambas sabiendo la situación, trataban de demostrar que su lugar en las funciones no era de gratis. Tiro por viaje ambas terminaban sangrando.

La situación era precaria para las mujeres durante esa época (cincuentas y sesentas), pues tanto muchos luchadores como otros tantos aficionados, así como autoridades estaban muy en contra del trabajo de las mujeres en el cuadrilátero, ya no porque fuera bueno o malo, sino por el simple hecho de ser algo "destinado" para hombres.

Gracias al esfuerzo y sacrificio de mujeres como las Irmas, la Dama Enmascarada y tantas más durante estos 85 años de historia, es que esos tabús se han ido roto al paso del tiempo, aunque falten tantos más aún por derruir.