Bastante polémica se ha creado en las últimas horas, luego de que Jerry McDevitt, quien desde 1994 es el abogado principal de WWE, desmintiera que las Superestrellas de WWE habían sido secuestradas en Arabia Saudita en el pasado show WWE Crown Jewel 2019, como lo señaló Hugo Savinovich, en un reporte que fue utilizado como base en una demanda contra la compañía y que desde un principio desmentimos.

► Hugo Savinovich responde a WWE, ¿de la mejor manera?

Una vez el artículo de SÚPER LUCHAS con las palabras que el abogado McDevitt dijo en la corte se hiciera viral, Savinovich utilizó su plataforma para responderle a la compañía WWE y su abogado, y esto fue lo que dijo:

"Mi reputación en el negocio de la lucha libre es muy alta. Empecé a los 14 años de edad y he hecho de todo: guionista, productor, luchador, comentarista. Me mantengo en lo que dije: los luchadores de WWE fueron secuestrados en Arabia Saudita. Eso me dijeron mis fuentes. Yo no necesito dinero, no necesito atención de los fans, es algo muy triste que WWE y su abogado traten de humillarme y desacreditar mi historia. El Príncipe de Arabia Saudita peleó con Vince McMahon, eso me dijeron desde Stamford, en los estudios centrales televisivos de WWE y me sostengo.

"Yo no tengo miedo de WWE. Tampoco le tengo miedo a Arabia Saudita, un país que mató a un periodista suyo en Turquía. WWE hizo mal en ir a Arabia Saudita. Pero yo no tengo miedo de hablar. La propia WWE me dio la información. Exluchadores de WWE me dieron esa información. Me duele que SÚPER LUCHAS haya hecho ese reporte de las palabras del abogado de WWE y en páginas web en inglés. Me sostengo en que me dijeron que los luchadores habían sido retenidos. Nosotros no estamos en contra de WWE. Se le cae la cortina al imperio McMahon. La versión mía es bastante fuerte y sostiene el pleito legal que está viviendo WWE ahora mismo.

"Mi reporte llegó a FOX, Sportskeeda, Forbes y decena de medios. Hubo un luchador que decidió estar anónimo y también me lo dijo. Tenía miedo de WWE, pero participó en los eventos en Arabia Saudita. Todos tenían la incertidumbre si salían o no con vida. Tengo conexiones en todo el mundo y mi pasión es llevar la verdad a la gente, amo lo que hago, he sido transparente.

"No odio WWE y me he negado a hablar en la corte, me ofrecieron dinero para hablar en la corte, pero no lo haré, porque amo a Vince y a la familia McMahon. Soy fiel a ustedes y a mis amigos. Pero la versión que les narré, fue lo que verdaderamente ocurrió allí, lo confirmaron varios trabajadores de WWE, la exposa de un exluchador de la empresa y otro exluchador de WWE. No busco hacerle daño a WWE ni a la familia McMahon. Sigo firme en mi reporte, No tengo los testículos para hacerle daño a WWE, pero si hay una verdad siempre la diré, y la verdad es que Arabia Saudita secuestró a las Superestrellas WWE.

"No se puede confiar en Arabia Saudita porque tienen mucho poder, tanto que asesinaron y desmembraron a un compatriota suyo en Turquía. Me llevaré el secreto a la tumba, porque no quiero hacerle daño a WWE, porque los amo, tengo credibilidad y lo que dije es la verdad. Hugo Savinovich no hace dinero con sus noticias, y el abogado de WWE lo sabe, es una lástima que me pusieran en esta posición para hacerme ver como un mentiroso. Los exluchadores de WWE y una esposa de uno de ellos me confirmaron que fueron retenidos".