Poco a poco se van conociendo más detalles de la verdad. Pese a que recientemente Hugo Savinovich sostuvo su teoría de que "las Superestrellas de WWE fueron secuestradas en Arabia Saudita", Shane Helms se ha unido a AJ Styles y Rusev para desmentirlo. Helms, más conocido como The Hurricane, junto a Rusev forma parte de las personas que fueron despedidas el pasado 15 de abril en plena pandemia por el coronavirus, así que no tiene razones para mentir sobre este tema.

► Shane Helms desmiente a Hugo Savinovich, ¿alguien todavía le cree?

Helms estuvo recientemente en una larga entrevista con The Angle Podcast, en donde se le preguntó directamente por lo de Arabia Saudita, y Hurricane habló muy abiertamente:

"Nunca estuvimos rodeados por guardas armados. Los medios realmente lo explotaron, lo sacaron de proporción. No nos secuestraron ni nada raro ocurrió... bueno, a menos que me lo hayan ocultado todos durante el tiempo que estuvimos allí. Todas las habladurías acerca del avión, les digo que solamente teníamos un único avión. No es como en Estados Unidos, en donde tienes American Airlines y hay un montón de aviones por ahí. Tuvimos un solo avión para el viaje de ida y regreso, y no pudimos intercambiar a la tripulación de vuelo porque los trajimos con nosotros desde Estados Unidos.

"Quiero decir, ¿saben de lo que estoy hablando? La tripulación del avión tiene que descansar una cierta cantidad de tiempo, y el piloto tiene que descansar una cierta cantidad de tiempo. Pero entonces sucedió lo que sucedió con las dificultades mecánicas. Eso alargó todo e hizo que ahora el piloto no contara con las suficientes horas de descanso acumuladas.

"Hay una ley federal. No pueden simplemente decir: 'Sí, no he dormido las horas obligatorias, pero estoy bien, puedo completar el viaje'. Y como lo llevábamos nosotros desde Estados Unidos, simplemente no podíamos llamar y que nos enviaran a otro piloto o buscar a otro piloto para que nos volara a Estados Unidos.

"Eso sí, hubo un montón de estúpidos enojados. Pero... no entiendo por qué se enojaron, si nos pusieron en hoteles cinco estrellas, nos dieron de comer y yo ni siquiera sabía de todo el drama que se había reportado en redes sociales. Recuerdo que, literalmente, le estaba tomando una foto a un postre que pedí cuando ya estábamos de vuelta en el hotel por el retraso, un retraso normal, como los miles que me han pasado en el cuarto de siglo que llevo viajando. ¿Y qué vas a hacer en estos casos? O te enojas o dejas que pase.

"Bueno, en fin, estaba yo allí con mi teléfono tomando la foto de una bandeja de postres para enviar a casa, por lo que activé el WiFi, que no habíamos tenido mientras estábamos en los buses rumbo al aeropuerto y de regreso al hotel. Yo no le había enviado mensajes a casa en unas cuantas horas, así que cuando se activó, lo primero que recibí fue este mensaje de mi mujer muy molesta que me dijo: '¡Escuché que están retenidos!'

"Ahí mismo yo dije: '¡¿Qué?! ¡Pero si estoy metiendo toda mi cara en este pastel, cómo voy a estar secuestrado! ¡Si esto es estar secuestrado, me quedaré aquí toda la vida!'

"Así que ya sabes, luego escuchas todas esas historias raras y locas de Internet, por lo que lo único que puedo decirte al cien por ciento qué problema mecánico hubo, qué pasó exactamente, pero lo único que sé es que me trataron bien.

"Nos trataron bien. Sí, hubo muchos chicos que se enojaron, pero es que estos chicos se ponen históricos por cualquier cosa. Principalmente algunos de los chicos más jóvenes. Pero he tenido tantos problemas viajando, que para mí fue solo otro día en la oficina.

"Creo que no solo los fans lo estaban haciendo grande, sino todas las páginas web de Internet que lo reportaron, y creo que fue algo muy irresponsable porque no se preocuparon de nuestras familias y cómo iban a afectarlas al leer eso. Mi papá se enojó. ¡Se salió de su trabajo cuando escuchó la noticia! ¡Mi papá! ¡Que tenía 68 años de edad en ese entonces! Mi papá...

"¡A ninguno de estos reporteros le importó una mi**** nuestras familias y lo que les hicieron pasar con todos estos rumores! Hoy en día, los rumores corren más rápido que los hechos, especialmente si suenan sexy. Eso me molestó porque la responsabilidad que tienen los medios es muy poderosa. Todos tratan de ser el primero, pero ninguno de ser el correcto. Y nunca se disculparon porque no les interesamos".