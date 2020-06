En noviembre del año pasado, las Superestrellas de WWE vivieron un episodio bastante normal que se vive en cualquier aeropuerto del mundo. Su avión que los iba a llevar desde Riad, Arabia Saudita hasta Dallas, Texas, sufrió un desperfecto y eso generó un retraso de un día. Retraso totalmente normal, pero que algunas personas quisieron vender como un "intento de secuestro" por parte de Arabia Saudita y en una loca teoría de conspiración, basada en los prejuicios que existen hacia ese país, aumentados luego del asesinato del periodista Yamal Jashogyi.

► Karl Anderson hablará de Arabia Saudita el 18 de julio

La versión nació de Hugo Savinovich, quien dijo que supuestamente las esposas de varios luchadores le comentaron que habían sido secuestrados por el príncipe Mohammed Bin Salman, quien supuestamente habría sido increpado violentamente por Vince McMahon por una deuda de "200 a 500 millones", una cifra bastante escandalosa y fuera de la realidad. Pero bueno, su versión dice que McMahon cortó la emisión del show Crown Jewel 2019 para el Medio Oriente y por eso el príncipe habría tomado dicha decisión.

En abril de este año, unos accionistas decidieron, basados en el reporte de Savinovich, demandar a WWE en un caso que actualmente sigue su curso en la justicia norteamericana. Sin embargo, se han filtrado documentos que han hecho pensar a los fans que quien filtró la noticia a Hugo posiblemente fue la esposa de Karl Anderson, Christine Bui Allegra, quien le pidió al luchador no volver a Arabia Saudita porque no quería a su esposo "como rehén" vía Twitter.

En la más reciente edición del podcast Talk n Shop, de Luke Gallows y Karl Anderson, los exWWE negaron y "juraron" que no fueron ellos ni sus familiares los que dieron un testimonio anónimo a Savinovich o a los demandantes. Esto dijo Anderson:

"¿Por qué mie*** iría yo a hablarle a alguien de forma secreta acerca de Arabia Saudita cuando tengo mi propio jodido podcast en una plataforma hit y podría hablar aquí toda la mie*** que yo quiera? Malditos marks, yo nunca le hablé a algún investigador privado acerca de ello".

Los luchadores prometieron hablar del tema el 18 de julio, 3 días después de que acaba su cláusula de no competencia con WWE. Sin embargo, hay que decir que Humberto Carrillo, AJ Styles y Rusev han confirmado que vivieron momentos de angustia porque no sabían por qué el avión no había despegado tras varias horas, pero que fueron enviados de regreso al lujoso hotel y comieron, hicieron ejercicio y disfrutaron del jacuzzi todo lo que quisieron.