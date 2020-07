El esperado podcast en donde Karl Anderson y Luke Gallows romperían su silencio para hablar acerca de lo que pasó en Arabia Saudita ya salió al aire. En el mismo, Anderson y Gallows negaron haber sido secuestrados, reporte dado por Hugo Savinovich.

► Karl Anderson y Luke Gallows desmienten a Hugo Savinovich

En un ambiente muy relajado, tomando cerveza y fumando cigarrillos, Anderson y Gallows fueron entrevistados por Ryan Satin, y aunque hablaron cosas fuertes de WWE, negaron cualquier trato malo de parte de Arabia y trataron todo como una teoría de conspiración. Estas fueron sus palabras en su podcast TalknShop:

Karl Anderson: "La primera vez que volamos a Arabia Saudita fue en un vuelo comercial, y fue brutal. Fue un viaje muy largo, se sintió muy pesado en nuestros cuerpos, pero el show fue bueno, se sintió bien, nos trataron bien, me gusta la comida de Arabia Saudita, y luego en Crown Jewel tuvimos esta loca cosa que pasó. Pero, no. Nunca nos sentimos en riesgo ni con miedo".

Gallows: "Quiero aclararle a la gente que no importa lo que pague Arabia Saudita por los shows a WWE, porque al final del año, si por ejemplo nos dicen que nos van a dar 50 mil por la lucha en Arabia Saudita, pues eso lo normal que gano en una semana, así que puedes llegar a no tener ningún dinero extra, porque pueden haber semanas en que no te usen y al tener garantías al año tan altas, pues se cubren las cifras normales de tu contrato. Y si se cumplen la garantía mínima, pues no hay mucho dinero".

Anderson: "Mie***. Estábamos en un vuelo privado, en Arabia Saudita la segunda vez. Llegamos al aeropuerto y el vuelo salía a la una de la mañana, así que llegamos tipo 11 de la noche, un par de horas antes. Cerca de las 12 de la noche, vimos a Paul Heyman, Brock Lesnar y Vince McMahon rumbo a dos aviones. Vince se paró y solo nos saludó con la mano y nos dijo "gracias, chicos" y se fue en su avión. No lo culpo, la verdad todos nos queríamos ir a casa, pero simplemente se fue y nos dejó a nosotros allí esperando.

"De allí, ya a la una de la mañana, la gente empezaba a preguntarse qué pasaba que no salía el vuelo. Luego vimos a un tipo teniendo una charla privada con un tipo saudí, probablemente trabajador del aeropuerto. A las 3 de la mañana nos reunieron y nos dijeron que el único tipo que podía sacarnos de allí, que podía hacer volar el avión, no estaba allí. Necesitaba dormir ocho horas.

"Y luego, vimos más de estas personas discutiendo, fue algo incómodo, pero luego todos nos subimos al avión y estuvimos otra hora allí. Todos los chicos no estábamos texteando preguntándonos qué había pasado, ¡y también dónde comprar algo de alcohol!

"Pero a las 9 de la mañana, entonces le pregunté a Michael Hayes que si acaso estábamos en una especie de situación de rehenes porque esto era muy raro. Y se sorprendió y me dijo: '¿Ah? ¡No lo sé!' Pero lo dijo en una forma que me hizo pensar que él sí sabía algo. Lo que pasa es que empezaron a oír de gente del staff, que oyeron de un camarógrafo, que éste oyó por los auriculares a Vince diciéndole a alguien que cortara la señal del PPV. Pero nosotros no oímos nada de esa discusión y estas personas probablemente nunca admitan que dijeron eso.

Gallows: "Sí, este tipo amigo nuestro, él oyó lo que oyó y no tiene razón para mentirnos".

Anderson: "Al final nos dijeron que había un problema mecánico y nos fuimos a dormir a un hotel, a las 11 nos llevaron a los hoteles, y luego no salimos sino hasta las 4 de la mañana del otro día".

Gallows: "Escuchamos que WWE no tenía reservados hoteles, porque no esperaban que el vuelo se retrasara, entonces nos tenían dando vueltas por Arabia Saudita en el bus mientras intentaban encontrar un hotel para 120 personas. Luego cenamos, dormimos y ¿qué otra mie*** más se podría hacer?"

Anderson: "Aterricé en Estados Unidos y estaba borracho. Me había tomado una botella de vino. Y tuiteé que nunca iba a volver, ¡pero obviamente iba a volver porque necesitaba otra piscina y era un muy buen dinero!"

Gallows: "Igual, nos enojamos mucho porque teníamos planes. Yo había programado a un amigo mío para que fuera a mi casa a cantar y le iba a proponer matrimonio a mi esposa justo allí".

Gallows: "Escuchen, nunca tuvimos miedo. Y yo sé de miedo, porque me han apuntado a la cara con un arma en un país del tercer mundo, pero lo que pasó en Arabia Saudita no fue nada que nos hiciera sentir miedo".

Gallows: "No había armas en Arabia Saudita... Bueno, sí, habían militares armados en el aeropuerto, pero no era como si estuvieran cerca del avión ni mirando por las ventanas".

Anderson: "Recuerdo que le texteé a mi esposa que le dijera a mis niños que los amaba porque esto era muy extraño, pero no fue tan profundo como la gente dice o piensa que fue".

Anderson: "Hubo otras situaciones no relacionadas con nosotros que me hicieron que estábamos en un país con un gobierno corrupto. Pero si me preguntas que si creo que le hicieron algo a ese avión para que no saliera a la hora programada... ¡maldición, sí! [risas]. Yo creo que fue más como un saboteo".

Gallows: "¡Pero no iban a matarnos! No nos iban a secuestrar. Eso nunca, se hubiera armado la tercera guerra mundial, porque habíamos muchos hijos de pu** famosos en ese lugar. Así que no iban a matar a gente como nosotros, de alto perfil.

"Yo dije: '¡Hay tantos hijos de pu** ricos aquí, que no van a matar a Goldberg y a Undertaker, nos van a matar a nosotros!' [Risas].

Anderson: "En cierto punto volaron a unas Superestrellas para que intentaran llegar a hacer SmackDown, pero solo las del cartel principal. Pensé: ¡Están sacando a los tipos principales de aquí y van a matar a los tipos de medio cartel! Pero luego vi que Caín Velásquez, AJ Styles y Randy Orton no volaron y entonces dije: 'Estamos a salvo'. En fin, pasó algo extraño, pero no fue nada malo y estaba feliz.

Luke Gallows & Karl Anderson talking about the plane that got trapped in Saudi Arabia at #WWECrownJewel. pic.twitter.com/OXr5Tyzfwf — Authors of Wrestling (@authofwrestling) July 18, 2020

Anderson: "En realidad hubo mucha tensión porque no nos dieron respuestas por horas, no nos dijeron nada por horas y los chicos empezaron a ponerse muy nerviosos. Pero el dinero fue fantástico y estaba feliz. No nos pusieron armas en la cabeza ni nada tan loco pasó más allá de algo un poco político".

Gallows: "Los luchadores creen en muchas teorías de conspiración, nos gusta bastante y eso es todo. Se armó un chisme, pero lo único fue que la espera fue muy larga y aburrida, nada más".

Anderson: "¡Tuitié que no volvería a Arabia Saudita y volví como una perra! Así que... [risas]".