Está confirmado: Anderson y Gallows a Impact. Los dos ex luchadores de WWE y NJPW anuncian su próximo paso como luchadores profesionales. Tan pronto como dentro de unas horas van a hacer su debut en su nueva empresa apareciendo en Slammiversary 2020. No es una mala decisión por su parte pues además de conocer un nuevo territorio (nunca trabajaron juntos allí) compartirán división con equipos como The North, actuales Campeones de Parejas.

► Anderson y Gallows a Impact: Rusev reacciona

Todavía no se sabe cuál va a ser la primera rivalidad de los ex Campeones de Parejas Raw o ex Campeones de Parejas IWGP en su nueva aventura. Pero su anuncio está dando mucho que hablar y las reacciones no se han hecho esperar. En este caso queremos destacar la de Rusev, ahora conocido como Miro, otro luchador con el que se ha especulado mucho que firmará con la misma compañía. Aunque por el momento él mismo no ha aclarado nada al respecto.

El luchador búlgaro dedicó unas breves palabras a sus antiguos compañeros de vestidor en una publicación en Twitter:

"¡Tal vez puedas lanzar algunos machetazos, Machine Gun (Karl Anderson)! Felicidades, Big LG (Luke Gallows)".

Los dos debutarán esta noche e invitamos a nuestros lectores a que estén pendientes del PPV porque también podría darse el caso de que debutara el mismo Miro. La empresa insinuó su firma hace unas semanas cuando lanzaron un video con una bandera de Bulgaria. El propio luchador comentó que no es el luchador de esa nacionalidad en la industria. No obstante, parece claro lo que está ocuriendo aquí. A ver qué pasa dentro de unas horas.