Uno de los principales temas de conversación en lo que respecta a WWE en este momento es cuál va a ser el próximo paso de quienes recientemente fueron despedidos. Más allá de Drake Maverick, pues se ha confirmado que continuará siendo una Superestrella. Por ejemplo, se está hablando de que Rusev podría ir a Impact Wrestling. Esto después de que la propia empresa lanzara un video en el que incluía la bandera de Bulgaria, país natal del luchador. Un video en el que también se hacía referencia a EC3 o Karl Anderson y Luke Gallows. ¿Van a firmar todos? Esa es la gran pregunta.

► Rusev podría ir a Impact

La verdad es que quien fuera Campeón de Estados Unidos en el imperio McMahon no ha dado muchas pistas en estas semanas acerca de qué sigue para él. Y además ningún informe ha apuntado claramente a ninguna dirección en concreto. Solo existe en realidad como pista el video mencionado. No obstante, ahora tenemos recientes declaraciones del "Bulgarian Brute" en su canal de Twitch. Aunque no ha aclarado mucho.

Respondiendo a un fanático, Rusev afirma que lo único que se vio en el video fue una bandera búlgara. Añade que no sabe por qué los fans piensan que Impact ha adelantado su aparición con el mismo. Por último, indica que podría ser otra estrella de su país natal.

Y es cierto que esa bandera representa a muchas más personas y que una de ellas, otro luchador profesional compatriota suyo, podría ser quien esté detrás de la insinuación de la empresa. No obstante, eso es realmente improbable. ¿Conocen a más gladiadores búlgaros?