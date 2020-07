WWE SMACKDOWN (17 de julio 2020) | Resultados en vivo | AJ Styles vs. Matt Riddle

SMACKDOWN 17 DE JULIO 2020 .— A dos días de The Horror Show at Extreme Rules, Friday Night SmackDown volverá a presentar un encuentro de calibre de PPV, al igual que lo hizo dos días antes de Backlash. Esta vez también será una lucha por el Campeonato Intercontinental WWE. Y también será protagonizada por AJ Styles. Su defensa a la corona será ante el impetuoso Matt Riddle, quien quiere ser la figura del futuro en la compañía McMahon. La acción de la marca azul de WWE se emite desde las instalaciones del Performance Center, en Orlando, Florida.

Además del encuentro titular, para esta noche tenemos una nueva entrega de la Firefly Fun House, donde Bray Wyatt lanzará sus últimas amenazas a Braun Strowman antes de su Wyatt Swamp Fight.

Y Alexa Bliss tendrá su segmento A Moment of Bliss, con una invitada misteriosa. ¿Quién podrá ser? ¿Tendrá algo que ver con la lucha entre Bayley y Nikki Cross de The Horror Show at Extreme Rules?

