Todo parece indicar que la alianza que forman MVP y Bobby Lashley desde hace unas semanas va a continuar creciendo. Porque Hurt Business busca más miembros. Como suele decirse, del dicho al hecho hay mucho trecho y en realidad no está claro si de verdad WWE tiene la intención de impulsar una facción con estos luchadores. Pero de momento los dos mencionados están teniendo bastantes oportunidades, aunque en el medio cartel de Monday Night Raw.

► Hurt Business busca más miembros

Podría especularse con que un nuevo miembro podría ser Cedric Alexander, con quien Montel Vontavious Porter estuvo hablando el otro día a solas antes de que apareciera Ricochet. Este también podría unirse, pero probablemente nadie que no lo siguiera antes de ser una Superestrella se lo imagina como rudo. Y quizá tampoco habría que descartar a Apollo Crews, actual Campeón de Estados Unidos. Aunque estaría en la misma situación pues nunca ha sido villano en WWE.

Por ahora no se confirma a nadie pero MVP sí confirma su búsqueda. Esto dijo recientemente a Talk Sport:

"Absolutamente (quiero añadir más miembros). Es algo que estamos discutiendo, vamos a ver cómo van las cosas... ¡Digamos únicamente que tengo un método para desarrollar mi locura! Creo que todos estarán gratamente sorprendidos si puedo hacer... ¡Estén atentos a mi trabajo! Vamos a dejarlo ahí: miren cómo trabajo".

El veterano luchador confirma además que está hablando con la empresa para continuar con su proyecto; todo está pendiende de que la misma de luz verde al plan. Esto por ahora no está claro así que va a haber qué ocurre en las próximas semanas con estos dos luchadores, empezando por mañana. Porque mañana MVP, que tendrá a Lashley en su esquina, va a luchar contra Apollo Crews por el Campeonato de Estados Unidos en The Horror Show at Extreme Rules.