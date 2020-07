Resultados IMPACT! Wrestling (14/07/2020) - Último episodio antes de Slammiversary

Sacudida por las bajas de Tessa Blanchard, Michael Elgin, Joey Ryan y Dave Crist en el último mes, Impact Wrestling también ha hecho suyo ese lema de "the show must go on". Qué remedio, pues su acuerdo televisivo con AXS TV no le permite tener tiempo para lamentaciones.

Pero al mismo tiempo, Impact no se ha quedado de brazos cruzados, porque de cara a Slammiversary este sábado se esperan varios regresos de lujo y algún que otro fichaje muy popular, que sin duda harán que todos los medios luchísticos sigan muy de cerca el PPV más importante del año en el calendario de la otrora TNA.

Así luce a día de hoy el cartel del evento, que no vio ningún añadido la pasada noche, pese a alguna sugerencia.

CAMPEONATO MUNDIAL IMPACT

Ace Austin vs. Eddie Edwards vs. Trey vs. luchador por determinar

CAMPEONATO KNOCKOUTS

Jordynne Grace (c) vs. Deonna Purrazzo

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO TNA; COMBATE CON REGLAS DE LA VIEJA ESCUELA

Moose (c) vs. Tommy Dreamer

CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X

Willie Mack (c) vs. Chris Bey

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS IMPACT

The North (c) vs. Ken Shamrock y Sami Callihan

RETADORA NÚMERO UNO AL CAMPEONATO KNOCKOUTS

Taya Valkyrie vs. Madison Rayne vs. Rosemary vs. Susie vs. Alisha Edwards vs. Havok vs. Kimber Lee vs. Kylie Rae vs. Tasha Steelz vs. Kiera Hogan vs. Nevaeh

► Resultados Impact Wrestling: próxima salida, Slammiversary

1 - Kylie Rae, Alisha Edwards, Havok, Nevaeh y Susie derrotaron a Taya Valkyrie, Rosemary, Kiera Hogan, Tasha Steelz y Kimber Lee

Un aperitivo de lo que veremos el sábado, ya sin alianzas de por medio. Lee recibió el conteo de tres, después de un Panic Switch de Susie, que evocó a su pasado como Su Yung.

Susie picking up the victory with the Panic Switch seems to have triggered memories of The Undead Bride. #IMPACTonAXSTV @realsuyung pic.twitter.com/rVmry2wLCJ — IMPACT (@IMPACTWRESTLING) July 15, 2020

Moose provoca accidentalmente que Hernandez pierda un pulso contra Rhino, y el texano no luce contento.

2 - The Deaners vencieron a XXXL

Pronto, todo apunta a que Cody y Cousin Jake recibirán una oportunidad por el título de duplas. Mientras tanto, hay rivalidad a la vista con XXXL, pues estos los atacaron tras su derrota.

A whole new VIOLENT side of XXXL emerged after their match against The Deaners. #IMPACTonAXSTV @THEACEYROMERO @CodyDeaner pic.twitter.com/mhqbNtZBJz — IMPACT (@IMPACTWRESTLING) July 15, 2020

Jimmy Jacobs modera la firma de contrato entre Jordynne Grace y Deonna Purrazzo. Es un decir, porque, como de costumbre, las formas se pierden.

3 - Tommy Dreamer y Crazzy Steve batieron a Moose y Rohit Raju

Moose convenció a Raju para formar equipo, y precisamente este encajó la cuenta de manos de Steve.

Rhino y Hernandez aparecen en el aparcamiento discutiendo amablemente sus rencillas personales.

Ace Austin y Madman Fulton se encuentran con Trey Miguel y Zachary Wentz en Dayton (Ohio), y se arma la gresca en un antiguo gimnasio.

Como cierre, alguien le envía a Scott D'Amore un contrato firmado. Según la promo, el mundo de Impact Wrestling cambiará este sábado.