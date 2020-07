En las últimas semanas, uno de los tantos temas calientes de conversación en el mundo de la lucha libre era por qué se había deteriorado la relación de AJ Styles y Paul Heyman, cuando era bien sabido que a este último le gustaba bastante el trabajo del talentoso Styles. Se dijo que Styles había tenido un problema con Heyman por la forma en cómo lo programaba, pero este lo negó mientras jugaba videojuegos en Mixer. Sin embargo, allí mismo soltó la perla: llamó "mentiroso" al ahora despedido ex Director Ejecutivo de Raw.

► AJ Styles y Paul Heyman, de amores y odios

El día de hoy, Karl Anderson y Luke Gallows revelaron el motivo del enojo de Styles con Heyman, diciendo que todo había tenido que ver con su salida de WWE. Aunque el propio Styles lo hubiera negado días atrás. En fin, la historia que contaron en su podcast Talk n Shop fue la siguiente:

Anderson: "Cuando renovamos contrato con WWE en julio de 2019, al poco tiempo tuvimos problemas con una decisión creativa y lo expresamos. Nos dijeron que Paul se iba a contactar con nosotros. Y así lo hizo, hablamos, y luego de una fantástica charla, creí que Heyman era un gran fan de nosotros".

Gallows: "Sí, incluso una vez tuvimos una conversación en donde Paul me dijo: 'Si alguna vez les miento, vayan a las redes sociales y entiérrenme. Pónganme bajo el lodo y la suciedad, porque me lo merezco si les miento, porque quiero que todos los chicos en el vestidor se enteren que no soy de fiar'. Entonces vete a la mie***, Paul Heyman. Te lo digo aquí.

Anderson: "El día de nuestros despidos, vimos un vídeo que Vince envió en donde dijo que iba a hacer unos recortes de personal y eso, pero yo estaba realmente confiado en que no íbamos salir de WWE. A las pocas horas me llama Mark Carrano y me dice que tiene malas noticias para mí. Luego llamó a Gallows y el dijo lo mismo. Empezamos a indagar a cerca de por qué nos habían despedido, porque nosotros rechazamos una muy buena oferta de AEW para quedarnos en WWE y ahora nos despedían.

"No podíamos creerlo, y más cuando acabábamos de haber estado en el Boneyard Match en WrestleMania 36. Finalmente, alguien tras bambalinas nos dijo que Paul Heyman había 'inspirado' sus despidos. Le informamos de esto a AJ Styles y él confirmó esa información con otra persona, así que le pidió a Paul que le dijera la verdad en la cara. Heyman negó que tuviera algo que ver con eso y le dio su palabra de que le estaba diciendo la verdad".

Gallows: "Entonces, preguntamos a nuestra persona nuevamente y nos aseguró que Heyman no estaba siendo honesto. Por esto, Styles fue a pedirle una respuesta directamente a Vince McMahon. McMahon le dijo a AJ que Gallows y Anderson no estaban en su lista, y le confirmó a AJ que 'fue una cosa de Heyman' porque pensaba que estábamos ganando demasiado dinero por lo que estábamos haciendo".

Anderson: "Pero, bueno, al final del día, la decisión final la toma Vince McMahon".

Gallows: "Creo que AJ se siente un poquito culpable. Creo que Allen se puso esta presión sobre sus hombres y creo que es por eso que ha hablado públicamente acerca de Paul un par de veces, y eso es todo. Porque en su mente ha de pensar: 'Mie***, yo le dije a estos chicos que se quedaran y que no le hicieran caso no solo a nuestros amigos, sino a sus otros amigos también, que querían que fueran a AEW. Les dije que se quedan aquí conmigo porque iba a hablar demasiado dinero sobre la mesa y las cosas iban a ser fantásticas para nosotros'. Luego nos dieron ese baño de agua fría y las cosas no podrían haber sido peor para nosotros".

Finalmente, Gallows y Anderson revelaron que AJ le dijo a los oficiales de WWE que ya no quería trabajar con Heyman:

Gallows: "Tengo permiso para hablar libremente de esto, Paul me dijo que enterrara a Paul y que dijera la verdad de todo. Esa fue la razón por la que AJ no pudo seguir trabajando para él y se movió a SmackDown, porque Paul es un pu** mentiroso. No es tanto que nos mintiera a sus amigos, sino que siento que AJ no podría confiar su carrera en alguien como Heyman, que sabes que es un jodido mentiroso y por eso no quieres trabajar con él".