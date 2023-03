Starboy Charlie: “Matt Cardona elogió mi trabajo”

Starboy Charlie solo tiene 20 años pero lucha desde 2016, se está haciendo un nombre en Game Changer Wrestling, y ha trabajado en AEW. Lo vimos en el Rampage del 10 de marzo uniendo fuerzas a Jack Cartwheel contra The Acclaimed y en el Dark: Elevation del 13 de marzo juntándose con Olumide contra los Best Friends.

Aunque su combate más reciente fue ayer, en el evento GCW Eye For An Eye. También tuvo un mano a mano con Matt Cardona en diciembre en GCW Amerikaz Most Wanted. No solo ganó sino que después recibió los elogios de su oponente, como recuerda en Fightful, señalando esas alabanzas también como una victoria para él.

Holy shit! StarBoy Charlie defeats Matt Cardona @GCWrestling_ tonight! That Babyface kid ! pic.twitter.com/SJB8upq1Aq — 🇺🇸Beautiful Brawlers 🌎 (@bbrawlersboxing) December 17, 2022

> Matt Cardona elogió a Starboy Charlie

“Ese combate fue realmente increíble. Vi mucho WWE mientras crecía y uno de los principales muchachos allí, Matt Cardona, anteriormente conocido como Zack Ryder, fue bastante surrealista para mí que estaba luchando contra alguien a quien crecí viendo en TV. Fue realmente asombroso.

“Me dijo algo positivo después de mi combate. Fue algo así como: ‘Buen trabajo. Sigue adelante en este negocio, llegarás lejos’. Siempre está matizado por un poco de arrogancia y esa actitud de Matt Cardona. [Que él diga algo bueno es] la verdadera victoria para mí“.

También vimos a Starboy Charlie el mes pasado en GCW Middle Of The Night, en GCW/JCW Jersey J-Cup 2023 o en West Coast Pro Three Cheers For Revenge.

¿Has visto luchar a Starboy Charlie? ¿Te gusta lo que está haciendo Matt Cardona?