Booker T quiere ver a Stacy Keibler en el WWE HOF

“WWE está ‘muy cerca’ de finalizar las negociaciones para anunciar a Stacy Keibler como su siguiente miembro. Keibler ha estado en negociaciones con WWE durante varias semanas, y está 99% finalizado“. Así informábamos recientemente en Súper Luchas de que Stacy Keibler podría entrar al Salón de la Fama de la WWE en este 2023, como lo hará The Great Muta. Ha pasado muchos años alejada de la lucha libre profesional pero recordemos que su más reciente aparición fue en el 2019, cuando incorporó a Torrie Wilson al mismo Hall of Fame.

#OnThisDayInWWE 20 years ago on #WWERaw: Stacy Keibler has an idea for her new marketing project, Test: call his fans “Testicles” pic.twitter.com/uYlrQhH7Jx — On This Day in WWE (@OTD_in_WWE) October 28, 2022

> Booker T apoya la inducción de Stacy Keibler

Todavía no se ha hecho oficial pero no faltan quienes apoyen la inducción de la ex Diva, como es el caso de Booker T. El ya integrante del HOF estuvo hablando de ella en un reciente episodio de su podcast, The Hall of Fame. Recordemos que Stacy Keibler trabajó en la WWE de 2001 a 2006, después de haberlo hecho en WCW. Y su aparición hace tres años no fue su único regreso pues también estuvo de vuelta durante el WWE Tough Enough de 2011 para ayudar a prepararse a los participantes.

“Me encantaría ver a alguien como Stacy Keibler realmente hacer ese paseo por el escenario porque ella fue otra que hizo mucho por este negocio. Stacy, ella era alguien a quien no querías cambiar de canal cuando Stacy Keibler estaba encendida, hombre. Ella no tuvo que dar un golpe. Esa era la belleza de su carrera. Stacy era como una supermodelo. Ella era alguien que podrías poner en Vogue. Definitivamente era única en su clase”.

¿Estás de acuerdo con Booker T?