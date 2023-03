La ceremonia del Salón de la Fama WWE se llevará a cabo en cuestión de un par de semanas. Rey Mysterio ya ha sido anunciado para la ceremonia, sin embargo, se espera que muy pronto se anuncien más nombres para que acompañen al “Maestro del 619” para la Clase 2023.

► Stacy Keibler sería la siguiente en ir al Salón de la Fama WWE

Precisamente, a menos de tres semanas de WrestleMania 39, ya empiezan a surgir los nombres de quienes formarán parte de la Clase 2023 del Salón de la Fama WWE. De hecho, según un informe reciente de PW Insider, WWE está “muy cerca” de finalizar las negociaciones para anunciar a Stacy Keibler como su siguiente miembro. Keibler ha estado en negociaciones con WWE durante varias semanas, y está 99% finalizado, según indicó la fuente.

Stacy Keibler se unió a WCW en 1999 y luego se mudó a WWE en 2001 después de la venta de WCW, donde permaneció hasta mediados de 2006, después de lo cual cambió su enfoque a otras actividades, incluida una temporada en Hollywood luego de su participación en la segunda temporada de Dancing With The Stars en 2006.

Desde que perdiera contra Jillian Hall en las grabaciones de Velocity en octubre de 2005, Stacy Keibler no ha competido en la lucha libre profesional, aparte de una serie de apariciones ocasionales, así como una invitación a WWE Tough Enough en el 2011. Su más reciente aparición fue en el 2019 cuando incorporó a Torrie Wilson al Salón de la Fama WWE. Ahora, es posible que los papeles se inviertan, en caso de que la ex WCW y WWE resulte siendo escogida para tan importante mención.