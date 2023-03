Como ya se había rumorado, Ric Flair ha confirmado este miércoles durante el programa The Bump que su ex rival, la leyenda japonesa The Great Muta será uno de los veteranos homenajeados en la próxima Ceremonia del Salón de la Fama de WWE como nuevo integrante, acompañando a Rey Mysterio, quien recibiera este honor el viernes pasado.

► Batista no será incluido en el Salón de la Fama WWE de este año

WWE quería honrarlo con una inducción al Salón de la Fama en el 2020, pero la pandemia afectó esos planes, y no pudo ser exhaltado desde entonces. Al parecer, este año The Animal tampoco será incluido. Según informó PW Insider, es posible que Batista no sea incluido en la Clase 2023 del Salón de la Fama WWE debido a sus compromisos con Hollywood. El informe señaló que el ex luchador seguirá filmando su último proyecto “My Spy” en Sudáfrica durante la semana de WrestleMania.

“Hubo conversaciones dentro de la WWE sobre Batista encabezando el Salón de la Fama de este año. The Animal incluso esperaba que lo admitieran en la prestigiosa institución. Dicho esto, su apretada agenda de filmación, así como numerosos proyectos paralelos, continúan impidiéndole recibir el gran honor.”

Batista se retiró de la lucha libre profesional luego de su combate No Holds Barred contra Triple H en WrestleMania 35.

Durante este año, WWE planea tener una clase mucho más reducida de miembros de su Salón de la Fama. Además de Rey Mysterio y The Great Muta, la compañía planea incorporar a Stacy Kiebler como parte de la Clase de este año. WWE grabará la ceremonia del Salón de la Fama WWE después de SmackDown del 31 de marzo en la Crypto.com Arena, en Los Angeles, California.