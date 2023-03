John Cena podría luchar en WWE SummerSlam 2023

John Cena no lucha a menudo, y cualquiera pensaría que en WrestleMania 39 será su única vez en 2023. No sería una locura dado que en 2022 llegó por los pelos a tener un combate. Y además recordemos que recientemente, aunque después lo aclaró, decía que por primera vez sintió en su última aparición en Raw que su final está cerca. No obstante, ¿y si este año volviera a luchar? Todos en el Universo WWE estarían encantados de que así fuera. Obviamente, nunca volverá a tiempo completo, pero cada ocasión es una maravilla.

> John Cena podría luchar en SummerSlam

Dicho esto, tenemos novedades en este sentido. Nada confirmado todavía, pero nuestro compañero Dave Meltzer informa en el boletín de esta semana del Wrestling Observer que existen rumores de que John Cena podría estar luchando en SummerSlam 2023 contra Logan Paul. El mismo Editor en Jefe aclara que no hay nada ni mucho menos seguro al respecto pero el simple hecho de que una fuente tan importante como él hable de esta posibilidad es interesante, así que esperamos con ganas más información.

Acerca del Evento Premium más importante de verano, lo único que sabemos seguro de momento será el 5 de agosto en el Ford Field en Detroit, Michigan. Todavía queda mucho para entonces pero continuaremos informando con todo lo que vayamos sabiendo en los siguientes meses.

