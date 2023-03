Ric Flair: “The Great Muta está en mi corazón”

Ric Flair será quien presente a The Great Muta al Salón de la Fama de la WWE y no tiene nada más que buenas palabras para él. Así lo mostró recientemente en WWE’s The Bump.

Como apunte, es interesante señalar que ambas leyendas de los encordados batallaron juntos en más de una veintena de ocasiones (según los registros de Cagematch), destacando combates como el The Four Horsemen (Ric Flair y Sting) defeat J-Tex Corporation (Terry Funk y The Great Muta) con Bruno Sammartino como réferi especial en NWA Halloween Havoc 1989, o su mano a mano en el NJPW G1 Climax 1995. Sin olvidar la cantidad de veces que se enfrentaron por el Campeonato Mundial de Peso Completo NWA.

> La relación de Ric Flair con The Great Muta

“Es un tipo tremendo, un atleta tremendo, una gran persona, un gran hombre. He luchado con él probablemente 500 veces, y no puedo pensar en un mejor tipo para la compañía. Chico, cuando eres honrado y consagrado en el Salón de la Fama de la WWE, realmente te convierte en una persona especial, especial, y me siento honrado de ser el que lo anuncie. En una nota muy personal, que mucha gente necesita saber, que discutiré durante la inducción, mi hijo, quien falleció, que será dentro de dos semanas, el 29 de marzo, estuvo con Muta dos días antes de que falleciera. Así que tengo un lugar especial en mi corazón para Muta. Lo amo más allá de la lucha libre, así que estoy muy emocionado de estar allí para verlo y honrarlo. Es un persona fenomenal”

El ‘Nature Boy’ también explicó qué hacía especial al ‘Pro Wrestling Genius’ cuando entraba al ring:

“Bueno, era un joven muy guapo. Tiene un físico fenomenal. Él es naturalmente fluido. Solo un par de muchachos en los que puedo pensar que son tan fluidos y atléticos en el ring, muchachos como Ricky Steamboat y Shawn Michaels, y eso es un gran cumplido. Muta… llegó, y él y [Tatsumi] Fujinami y muy pocos más se adaptaron al estilo americano, y él simplemente lo trajo con el juego todas las noches, nunca se quejó. Era un hombre de negocios, y es un placer estar cerca de él. Es un tipo fenomenal”.

¿Qué opinas del Great Muta y su inducción al Salón de la Fama de la WWE?