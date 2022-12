Resultados de GCW Amerikaz Most Wanted

El panorama del Campeonato Mundial GCW no pasa por un buen momento desde el punto de vista puramente luchístico. Problema que se remonta al momento en que Jon Moxley conquistó dicho oro, pues pese a la mediaticidad que pudo conceder su presencia, su excesiva longevidad como monarca, con defensas muy impersonales y carentes de construcción, no hicieron bien al producto.

Para más inri, su sucesor al trono es Nick Gage, tras derrotar a Moxley en Fight Club el pasado octubre (gracias a la interferencia de The Firm). Veterano cuyo carisma y aura no compensan el pobre estado físico que muestra en los últimos años.

Y ayer, en Amerikaz Most Wanted, GCW tenía la oportunidad de reconducir este devenir de su máximo oro con una victoria de Tony Deppen, competidor de la casa que por edad, desempeño entre las doce cuerdas y conexión con los fans, merece algún premio; recordando que ya optó al campeonato el pasado junio en el evento You Wouldn’t Understand.

Pero GCW quiso mantener a Gage como rey supremo de la empresa. «The King» puso de espaldas planas a Deppen luego de endosarle un Martinete sobre una mesa ante el fervoroso público del Ukranian Cultural Center de Los Ángeles (California). Pobre defensa de Gage y una gran oportunidad perdida por parte de GCW.

Afortunadamente, el público que pudo ver in situ Amerikaz Most Wanted disfrutó de la implicación de un luchador en su lozanía: Hijo del Vikingo. Y concreto que sólo los presentes, porque hasta nuevo aviso, AAA prohíbe emitir las actuaciones de su Megacampeón sobre suelo yanqui. Según los testimonios de fans, Hijo del Vikingo brilló, cosa que tampoco es noticia.

He aquí los resultados completos de GCW Amerikaz Most Wanted.

Finally get to see @vikingo_aaa in a @GCWrestling_ ring!!!! Been asking for this for 2 years!!! Thank you @Lauderdale11 @GCWrestling_ #GCWWanted pic.twitter.com/5DCc9IJYnE