Seth Rollins se alejará de WWE tras WrestleMania XL

Después de WrestleMania XL, Seth Rollins se va a tomar un tiempo de descanso lejos de las cuerdas de la WWE. Durante el gran evento, «The Visionary» perdió el Campeonato Mundial de Peso Pesado a manos de Drew McIntyre. No estuvo al 100$ en el combate dado que horas antes se había unido a Cody Rhodes contra Roman Reigns y The Rock. Aún así, pudo poner su grano de arena para que «The American Nightmare» venciera a «The Tribal Chief» por el Campeonato Universal Indiscutible.

► Seth Rollins se alejará de WWE

Nuestro compañero Dave Meltzer confirma en Wrestling Observer Radio que va a ausentarse de la programación:

«Seth Rollins tomará un descanso después de lo ocurrido ayer. La esperanza esta mañana es que solo esté fuera alrededor de cuatro semanas.»

Cuatro semanas nos situará después del próximo Premium Live Event, Backlash, que se llevará a cabo el 4 de mayo en la LDLC Arena en Lyon, Francia. En cambio, llegaría a tiempo para participar en King and Queen of the Ring el 25 de mayo en el Jeddah Super Dome en Yeda, Arabia Saudí. Por ahora, se desconoce qué plan tiene la WWE para Seth Rollins. Podría pensarse que intentará recuperar el título que perdió en WrestleMania pero quizá tome otro camino cuando vuelva.

