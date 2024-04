Tras WWE RAW, Jey Uso lanza aviso a Damian Priest

Jey Uso es el nuevo retador al Campeonato Mundial de Peso Pesado de la WWE. Si Damian Priest se hizo con el título en WrestleMania XL cobrando su maletín de Money in the Bank, «Main Event» consiguió su oportunidad venciendo a Drew McIntyre en el episodio de Raw posterior al gran evento con ayuda de CM Punk.

EXCLUSIVE: Fresh off his victory in the World Heavyweight Title No. 1 Contender Fatal 4-Way Match on #WWERaw, Jey Uso gives props to @CMPunk for the assist before putting his full focus on @ArcherofInfamy. pic.twitter.com/XxrWP7sXdr

— WWE (@WWE) April 9, 2024