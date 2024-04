El próximo WWE RAW (15/4) empieza a tomar forma

Apenas acaba de terminar WrestleMania XL así como el siempre importante episodio posterior de WWE RAW pero la maquinaria del imperio de la lucha libre profesional no se detiene nunca por grandes que sean los momentos ya que saben que los que están por venir van a serlo todavía más. Con esto en mente, anuncian las dos primeras luchas para el show de la marca roja de la semana que viene, el cual se llevará a cabo el 15 de abril en el Bell Centre de Montreal, Quebec, Canadá.

► El próximo WWE RAW (15/4)

La más llamativa es Sami Zayn versus Chad Gable por el Campeonato Intercontinental. No fue una sorpresa cuando los dos acordaron el combate titular el 8 de abril pues mientras se preparaban juntos para que «The Underdog from the Underground» venciera a Gunther en el gran evento llegaron al acuerdo de que cuando eso sucediera lucharían el uno con el otro por el cinturón que el líder de la Alpha Academy nunca fue capaz de quitarle al «Ring General». ¿Lo conseguirá con SZ?

La segunda no tiene un campeonato en disputa pero también es realmente atractiva: Dominik Mysterio contra Andrade. Ambos se enfrentaron en «The Grandest Stage of Them All» en un combate de parejas en el que «El Ídolo» y Rey Mysterio vencieron a «Dirty Dom» y Santos Escobar. Está por ver cómo sigue esta historia que involucra a la LWO, de la que no se sabe si Andrade es parte, y a Legado del Fantasma, con quien colabora el integrante de Judgment Day.