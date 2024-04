Chad Gable luchará contra Sami Zayn por el Campeonato Intercontinental de la WWE en el episodio de Raw del 15 de abril en Montreal, Quebec, Canadá. Los dos colaboraron para que el nuevo monarca se preparara para derrotar a Gunther en WrestleMania XL y acordaron que cuando eso sucediera se enfrentarían por el título. Durante el programa de la marca roja del 8 de abril concretaron finalmente que lo harán la semana que viene en el país natal de SZ.

► Chad Gable apunta a Sami Zayn

Más tarde, hablando en Raw Talk, Chad Gable dijo que Canadá llorará cuando Sami Zayn pierda:

«Esto es lo que he querido durante mucho tiempo. Él me debe un favor, lo sabe muy bien. Soy el que lo entrenó. Soy el que le enseñó lo que se necesitaba para vencer a Gunther, y eso es precisamente lo que hizo. Pero en el camino, podría haber cometido un error fatal. No se olviden, cuando eres un entrenador de mi nivel, no solo estás enseñando a la gente cómo llegar a la cima. También estás al tanto de sus debilidades más profundas, y ahora conozco todas las suyas. Miren, no le pedí ese combate en Montreal. Él lo solicitó, él lo concedió. Así que no me culpen la próxima semana cuando no solo sea su esposa o su hijo llorando en la multitud, sino que sea toda la ciudad de Montreal y todo el país de Canadá llorando cuando salga de ese edificio con el Campeonato Intercontinental«.

No hace mucho, Sami compartía la decepción que sintió en 2022 cuando no pudo volver a su tierra con este mismo título. ¿Cómo sería si lo perdiera?