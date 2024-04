Roxanne Pérez estuvo en el episodio de WWE RAW del 8 de abril después de haber ganado el Campeonato Femenil NXT en Stand and Deliver. Venció a Indi Hartwell en un mano a mano y luego tuvo una confrontación con Natalya, quien dijo que se verán las caras en la marca amarilla.

► Roxanne Pérez habla después de WWE RAW

Después del show, «The Prodigy» compartió sus sensaciones en Raw Exclusive:

«Me siento increíble. Honestamente, no necesito tus felicitaciones. Todos sabíamos que iba a convertirme en campeona de NXT por segunda vez. Todos sabíamos que iba a derrotar a Indi Hartwell, y si los demás no lo sabían, yo sí, y eso es todo lo que importa.

«Natalya solía ser una de mis heroínas. La conocí cuando tenía 13 años, me acerqué a ella y le pedí consejo, y ella fue lo suficientemente amable como para darme algunos. Pero ahora me doy cuenta de que no necesito a Natalya. No necesito a ninguno de mis héroes, yo soy mi propia heroína. Si Natalya tiene algún problema con eso, puede venir a mi espectáculo y decírmelo a la cara».

Tendremos que ver qué sucede la próxima noche en el nuevo programa de NXT y si Roxanne Pérez y Natalya tienen un combate, e incluso si «The Queen of Harts» se convierta en la retadora al campeonato. Fue Campeona SmackDown, Campeona de Parejas y Campeona de las Divas, ¿por qué no Campeona NXT?

Mientras, la actual monarca está en su segundo reinado. El primero tuvo una duración de 109 día de diciembre de 2022 a abril de 2023.