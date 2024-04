Ciryl Gane niega las afirmaciones de Tom Aspinall de esquivar la pelea

Ciryl Gane ha respondido a las acusaciones del campeón interino de peso completo de UFC, Tom Aspinall. Aspinall (14-3 MMA, 7-1 UFC) afirmó que solo pudo pelear contra Sergei Pavlovich en UFC 295 porque Gane rechazó al ruso.

Aspinall también acusó a Gane (12-2 MMA, 9-2 UFC) de rechazar peleas con él y Curtis Blaydes, que Blaydes discutió después de su nocaut sobre Jailton Almeida en UFC 299.

«Me ha despedido en múltiples ocasiones, y no soy el primero al que despide. No soy el primer chico al que elude. Está ahí para que la gente lo vea. La razón por la que conseguí la pelea con Pavlovich es porque Ciryl no la quería.

“Él esquivó a Pavlovich. Luego esquivó a Curtis Blaydes. Curtis Blaydes ha dejado constancia de ello. Lo pregunté hace años. Él no lo quería entonces. Luego pregunté por él en París. Me sobrevolaron; Intentamos hacer esa pelea. Él no lo quería entonces y veremos qué quiere hacer UFC”.

Gane respondió a Aspinall en X negando esas afirmaciones y se ofreció a pelear con él en el esperado evento de UFC en París en septiembre.

.@AspinallMMA, I never, ever say no to any challenge or any opponent.

Blaydes was never an option.

They said Pavlovich, I said yes.

Don't worry, I'll see you in September, stop tripping 📍@Mickmaynard2 @danawhite

— Ciryl Gane (@ciryl_gane) April 9, 2024