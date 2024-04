CM Punk hace una promesa al término de WWE RAW

Drew McIntyre se debe estar arrepintiendo de haberse metido con CM Punk. Para empezar, un ataque del «Best in the World» al poco de ganar el Campeonato Mundial de Peso Pesado de la WWE en WrestleMania XL lo dejó en bandeja de plata para que Damian Priest cobrara el maletín de Money in the Bank y le quitara el título. Para continuar, en el Raw posterior al gran evento, Punk le costó a McIntyre una oportunidad por el mismo cinturón, que será para Jey Uso. Eso sí, veremos quién ríe el último.

Mientras, nos hacemos eco de la promo que CM Punk hizo para los fans cuando el programa salió del aire acompañado de Jey Uso.

CM Punk’s full promo once #RawAfterMania goes off the air. That’s a wrap from #WrestleMania week folks. pic.twitter.com/p0V3pud9kq

— Gorilla Position (@WWEGP) April 9, 2024