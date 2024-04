WWE RAW 8 DE ABRIL 2024 .— Cody Rhodes consiguió en WrestleMania la hazaña que parecía imposible, derrotando a Roman Reigns en una caótica batalla que le valió ser coronado como el nuevo Campeón Universal Indisputable WWE. Con este logro, Rhodes no sólo completa simbólicamente la historia inacabada de su familia, sino que también da el banderazo de salida para una nueva era en la empresa luchística más poderosa del mundo. La acción de la marca roja de WWE se emite desde el Wells Fargo Center, en Philadelphia, Pensilvania.

Pero Rhodes no es el único nuevo campeón. Drew McIntyre logró arrebatarle a Seth Rollins el Campeonato Mundial de Peso Completo, pero por burlarse de CM Punk, éste lo atacó, momento que aprovechó Damian Priest para cobrar el maletín de Money in the Bank de manera exitosa. Con ello, y por el momento, los dos campeones mundiales varoniles están en Raw.

Por su parte, Becky Lynch no tuvo suerte en su lucha contra Rhea Ripley. La ruda fue la más fuerte y astuta, y pudo conservar en su poder el cinturón que la avala como la Campeona Mundial.

Claro que no todo fue miel sobre hojuelas para el Judgment Day, pues Finn Bálor y Damian Priest perdieron el Campeonato Indisputable de Parejas, el cual se separó en el proceso. Ahora los nuevos Campeones de Parejas Raw son The Miz y R-Truth, quienes esta noche celebrarán el inicio de su reinado.

WWE Raw 8 de abril 2024

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

Triple H abrió el programa y se refirió a los eventos de WrestleMania, diciendo que han experimentado con seguridad, el mejor WrestleMania de todos los tiempos. Agradeció al público por su apoyo.

Triple H nos recordó que estábamos ante el inicio de una nueva era, y presentó al que la va a liderar: el flamante Campeón Universal Indisputable, Cody Rhodes, quien fue recibido con una gran ovación, un saludo de Triple H y un «Te lo mereces» por parte del público presente.

Triple H aprovechó para felicitar a Cody y presentarle un video de homenaje mostrándole una reseña de su carrera, antes y después de ser The American Nightmare. El público seguía ovacionándolo.

Cody le pidió a Samantha Irvin que lo volviera a presentar y así lo hizo. Luego, dijo que WrestleMania 40 fue cuando «el sueño se hizo realidad». Luego, se refirió y «reconoció» el reinado y legado de Roman Reigns como Campeón. El público coreó «Gracias Roman». Cody dijo que Roman es la Superestrella más importante de su generación y él era el hombre destinado a destronarlo.

Cody mostró un video de su hija pidiéndole que termine su historia y que ella fue su motivación para convertirse en Campeón, y se presentó a sí mismo como tal.

The Rock llegó para interrumpir el discurso del Cody, y el público coreaba el nombre del Undertaker, quien fue el que neutralizó a The Final Boss. Luego, le decían que «apesataba» o que era un «idiota». Y The Rock dijo que venía a echarle flores a Cody mientras se seguía metiéndose con el público.

The Rock le dijo a Cody que «finalmente completó su historia derrotando a Roman Reigns», a pesar de la paliza que le dio y la dedicatoria a su madre, haciéndole saber que tenía una gran sonrisa al ver cómo su hijo se convirtió en Campeón. También le dijo que su padre Dusty, su héroe, también debería estar contento en el cielo.

The Rock elogió el flamante título de Cody y le preguntó si había alguna forma de que pueda obtenerlo, bajo el argumento de que nunca ha tenido ese en sus manos, y como todo luchador, es algo al que tiene derecho a aspirar. Cody dijo que él podría tenerlo un rato si The Rock le presta su título de Campeón del Pueblo, y ambos accedieron al intercambio.

The Rock dijo que se sentía bien luciendo el título y le agradeció el gesto. Luego, le dijo que, como todos saben, tendrá que irse por un rato. El público le cantó el adios, a pesar de que The Rock dijo que le gustaba la lucha libre y la hizo divertida otra vez. Sin embargo, The Rock fue enfático en decirle que volverá por él, sea o no sea el campeón. Cody dijo que estará esperando ese momento.

The Rock le recordó que lo derrotó 24 horas antes de que se convirtiera en Campeón, y que la historia entre ambos apenas ha comenzado. Cody le dijo que The Rock es el Jefe Final y que también es su Jefe en TKO. Cody le recordó que él es el campeón, el campeón de la gente, y también «su Campeón».

The Rock le dio algo a Cody y le dijo que incluso ni siquiera necesitaba verlo, pero le adviritó que «jamás vuelva a romper su corazón».

WWE RAW 8 de abril 2024 | Resultados en vivo | Inicia la nueva era 1. Shinsuke Nakamura vs. Ilja Dragunov El Campeonato NXT no estaban en juego y este era el debut de Dragunov en la marca roja, pero Nakamura le dio una bienvenida a punta de patadas, aunque Ilja logró resistir y contraatacar con fuertes ataques. Sin embargo, falló un Senton y Nakamura aprovechó para aplicar una nueva ofensiva. Ilja no se daba por vencido y volvió al ataque, neutralizando a Nakamura con una patada y aplicándole la H Bomb. El Final Torpedo Moskaw y victoria de Ilja. Valoración 6.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buen debut de Ilja, muy fiel a su estilo.

Contras Muy corta.



Finn Bálor llegó al ring junto a Dominik y JD para dirigirse al público que dudaba de que Rhea Ripley y Damian Priest podían salir como Campeones, pero lo hicieron.

Rhea Ripley y Damian Priest fueron presentados por sus compañeros. El público le decía a Priest «Te lo mereces» y este no podía estar más de acuerdo.

Priest pidió que todos se pusieran de pie por The Judgment Day y el público colaboró. R-Truth apareció de la nada y también quiso unirse a la celebración, diciendo que «los títulos regresaron a The Judgment Day».

Truth quiso hablar con los de Judgment Day, pero llegó The Miz para recordarle que ninguno de los dos quieren estar en el grupo. Luego, se presentaron como los flamantes Campeones de Parejas Raw. Bálor les dijo que ambos tendrán los reinados titulares más cortos y los retó a un combate por sus campeonatos.

Truth dijo que planea un combate de relevos australianos, pero ni Miz ni The Judgment Day conocían al tercer integrante de su equipo y JD no dudó en aceptar, mientras golpeaban y sacaban del ring a los de Awesome Truth.

WWE RAW 8 de abril 2024 | Resultados en vivo | Inicia la nueva era 2. Awesome Truth y John Cena vs. The Judgment Day A pesar de lo dicho por Truth, el inicio fue un combate en desventaja, con los rudos logrando castigar a R-Truth en su esquina. Miz ingresaría y lograría neutralizar a sus rivales, quedando a solas con Dominik, pero Balor y JD se recuperarían y aprovecharían el descuido del réferi para castigarlo afuera del ring. Tras el comercial, tanto Truth como Miz eran castigados gracias a la inferioridad numérica con la que estaban. Finalmente, John Cena aparecería para equiparar las cargas y pedir el relevo a Miz, y Cena recurrió a su clásica ofensiva contra JD. Miz y Truth también lo imitarían y un Triple Attitude Adjustment dejó fuera de combate a The Judgment Day. El Final Cena logró el toque de espaldas. Valoración 5.3 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros John Cena volvió por una noche y sigue aumentando su récord.

Contras El combate fue flojo y más enfocado en el regreso de John Cena.



Tras bastidores, Liv Morgan atacó a Rhea Ripley con silla incluida.

WWE RAW 8 de abril 2024 | Resultados en vivo | Inicia la nueva era 3. Roxanne Pérez vs. Indi Hartwell La Campeona NXT también vio acción aquí y le hacía frente a otra ex Campeona como Indi Hartwell. Roxanne seguía mostrando su lado rudo, engañando a Indi provocando que baje la guardia. Indi intentaba reaccionar, pero Roxanne era muy agresiva en sus ataques y lastimó la pierna de su rival. Indi encontraría una apertura y contraatacó, recibiendo incluso ayuda de Candice, quien hizo caer a la Campeona NXT. Roxanne aprovechó la distracción de Indi con su compañera y la liquidó. El Final Pop Rocks de Roxanne. Valoración 4.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Roxanne sigue fuerte como ruda.

Contras Flojo combate.



Natalya confrontó a Roxanne Perez tras bastidores y ambas acordaron encontrarse en NXT.

Sami Zayn llego al ring y el público le coreaba «Te lo mereces», dándole un gran recibimiento tras ganar el Campeonato Intercontinental. Sami dijo que Gunther merecía un reconocimiento y que es el mejor Campeón Intercontinental de todos los tiempos, pero él lo derrotó.

Sami dijo que tuvo mucho apoyo en su combate. Su esposa e hijo, su «hermano» Kevin Owens, y también reconoció que había alguien más que merecía un reconocimiento. Sin embargo, Imperium lo interrumpió, con Kaiser resaltando el reinado de Gunther, antes de intimidar a Sami, junto a Vinci.

Chad Gable apareció y llegó para emparejar las cargas, y tuvimos un combate.

WWE RAW 8 de abril 2024 | Resultados en vivo | Inicia la nueva era 4. Sami Zayn y Chad Gable vs. Imperium La acción fue de ida y vuelta, bastante pareja, hasta que los miembros de Imperium fueron enviados afuera del ring. Gable aprovecharía para conectarles una plancha a ambos, y cedería el relevo a Sami, quien continuaría la ofensiva. Tras el comercial, vimos a Gable dominando a Vinci, pero aún estaba lejos de la victoria. Igual se combinaría con Sami de buena manera, y ambos conectarían sendos suplexes a sus rivales. Sami buscaba un Ankle Lock sobre Vinci, pero Kaiser atacaría a sus dos rivales y detendría la llave. Vinci quiso embestir a Sami, pero este lo madrugó y le conectó un Suplex y un Heluva antes de ceder el relevo a Gable. El Final Suplex con puente de Gable a Vinci Valoración 6.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buena combinación entre los involucrados.

Contras Nada en particular.



WWE RAW 8 de abril 2024 | Resultados en vivo | Inicia la nueva era 5. Chelsea Green vs. Jade Cargill Y llegó el debut de Jade Cargill en un combate individual. Chelsea se quejaba, pero fue derrotada al instante. El Final Jaded y se acabó. Valoración 1.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Debutó Jade Cargill.

Contras Demasiado corto.



Sami Zayn le dijo a Chad Gable que le devolverá el favor y le concederá una lucha titular la próxima semana en Raw.

Drew McIntyre llegó y dijo que estaba molesto por el hecho de que su reinado duró menos de seis minutos. Luego de que se metiera con el público, felicitó a Seth Rollins y luego se molestó con Priest, a quien le dijo que era un «imitador del Undertaker», que su maletín es una completa basura y que será solo un Campeón de transición, porque él será nuevamente Campeón.

Drew también habló de CM Punk y le dijo que era un cobarde y que lo atacó en cuanto dejó de mirarlo. Luego, lo amenazó con golpearlo la próxima vez que lo vea.

WWE RAW 8 de abril 2024 | Resultados en vivo | Inicia la nueva era 6. Retador número uno: Drew McIntyre vs. Jey Uso vs. Bronson Reed vs. Ricochet Los cuatro buscban una oportunidad por el Campeonato de Damian Priest, y tanto Bronson Reed como Ricochet lucían encendidos. Tras el comercial, vimos una mesa armada en uno de los esquineros, con Jey y Reed forcejeando. Ricochet quiso interferir, pero no se lo permitieron y Reed estrelló a Jey contra la mesa. McIntyre volvería y despacharía con suplexes a sus rivales, excepto Reed, con quien tuvo un cara a cara. Jey y Ricochet volverían y los cuatro quedaron eventualmente tendidos en el ring. Drew buscaba un Superplex sobre Jey, pero entre él y Ricochet, lograron detenerlo. Reed aprovecharía y derribaría a Ricochet, pero Drew impidió que aplicara un Tsunami. Sin embargo, este contratacó y armó una mesa para supuestamente castigar a Drew, pero Jey lo madrugó y Ricochet provocó que rompiera la mesa tras aplicarle una plancha de 450 grados, y ambos quedaron fuera de combate. En el ring, Drew y Jey tuvieron un intercambio, con el escocés llevándose la mejor parte. Sin embargo, CM Punk no pudo aplicar el Claymore gracias a una intervención de CM Punk. Jey aprovecharía para conectarle una patada y una lanza. El Final Plancha de Jey sobre McIntyre Valoración 7.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buen combate. El mejor de la noche.

Contras Nada en particular.