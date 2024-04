En el exitoso fin de semana de WrestleMania XL, además de darse la evidencia de que el sonado triunfo de Cody Rhodes nunca habría ocurrido sin AEW, la casa Élite tuvo su particular cuota de protagonismo con cierta noticia.

Este miércoles, según anuncia AEW, The Young Bucks enseñarán durante Dynamite imágenes de la pelea entre CM Punk y Jack Perry en All In 2023, luego de que la semana pasada el «Best in the World» diera su versión de los hechos y de paso aprovechara para enterrar un poco la imagen de la compañía para la que trabajó durante dos años.

Dave Meltzer, Bryan Alvarez y Fightful reportaron que no se trata de un mero trolleo para atraer miradas, pero como este autor comentó, ¿qué propósito guarda AEW con tal movimiento? Pregunta que también se hizo Alvarez días atrás.

«Tony se molestó mucho por la entrevista de CM Punk. Y aparentemente, me dijeron que hace tiempo que quiere emitir las imágenes. Por algún motivo, no las ha emitido. Y ahora, supongo que por el momento, coincidiendo con la entrevista y lo que dijo CM Punk, va a emitirlas. Y hemos escuchado muchas versiones de lo que ocurrió. Ya veremos el miércoles, pero parece claro que si fue como CM Punk contó, no sé por qué Tony emitiría las imágenes».

► Dave Meltzer, desconcertado con AEW

Y ahora merece la pena recoger otra reflexión, la de Dave Meltzer, ante los micrófonos de la última entrega de la Wrestling Observer Radio, donde confirma igualmente que AEW busca vendetta contra CM Punk.

«Lo extraño es que la idea es sacar los colores a Punk, mostrar que Punk es un mentiroso y hacerlo ver mal. Sin embargo, si hacen eso, [The Young Bucks] son rudos, y no quieren ser técnicos. Y Jack Perry se supone que no va a volver a AEW todavía. Y cuando vuelva, se supone que no será como técnico. Tal vez después de que emitan las imágenes me sienta menos confundido, o tal vez seguiré confundido durante los próximos 20 años».