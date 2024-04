Pocos esperábamos que durante el vídeo «buildup» previo al combate entre Roman Reigns y Cody Rhodes de WrestleMania XL, WWE mostrara una imagen de «The American Nightmare» junto a The Young Bucks y dijera que estos comenzaron «una revolución«.

Tal vez aquí Triple H merezca crédito por rendirse ante la evidencia, considerando la actitud que su predecesor al cargo hubiera mostrado. Porque para oprobio de muchos «E-Drones», AEW propició el regreso triunfal de Rhodes a WWE y en última instancia su coronación como cara de la empresa.

También, claro está, lo hecho por Rhodes en NJPW y ROH. Pero sobre todo su etapa en AEW, donde se convirtió definitivamente en estrella para el público luchístico yanqui y volvió al radar de WWE, producto que no dudó un segundo en recontratarlo cuando Rhodes decidió desvincularse de la casa Élite (por motivos todavía un tanto brumosos).

A la postre, movimiento que cambió el juego por completo, pues igualmente inició una nueva etapa dorada para el otrora Imperio McMahon y un declive en la percepción hacia AEW y su «momentum».

Y durante reciente episodio de ‘The MMA Hour’, Ariel Helwani expone este mismo argumento en su análisis sobre la victoria de Cody Rhodes del pasado domingo.

«Lo de la pasada noche no habría ocurrido, y lo de la pasada noche no habría sido el éxito que fue, y el momento que fue, un momento que recordaremos hasta la eternidad como uno de los mejores momentos en la historia de WrestleMania, no habría ocurrido de no ser por AEW y Tony Khan. No existiría.

«Y espero que estén muy orgullosos de ello y espero que la gente reconozca que esa parte de la historia forma parte de esta historia y que si esa parte no existiera, la historia no habría podido finalizarse. Es muy importante reconocerlo, porque cuando Cody Rhodes se marcha [de WWE], puede que fuera un tipo de la escena independiente, que luchara en Japón y diera muchas vueltas. Si no conoce a Tony Khan y con el resto de tipos no funda AEW, no se hubiera convertido en la clase de estrella en que se convirtió […] Tuvo que irse para reinventarse y recuperar confianza. Y para llegar a ese punto, fue en gran parte por lo que hizo con AEW».