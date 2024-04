Es difícil opacar la mediaticidad de un evento como WrestleMania, pero la noticia de que el miércoles en Dynamite AEW emitirá imágenes del encontronazo que CM Punk tuvo con Jack Perry entre bastidores de All In 2023 está acaparando muchísima atención entre la comunidad luchística de internet.

Tal vez este sea el verdadero motivo de tal decisión por parte de AEW, y no un intento por defender la imagen de la empresa y desprestigiar a su vez la de Punk. Porque, como este autor ya expuso, poco importará al Universo WWE ver cómo el «Best in the World» asfixió «un poco» (en palabras del veterano) a Perry y lanzó algún que otro monitor por los aires.

Sin embargo, tres fuentes; Dave Meltzer, Bryan Alvarez y Fightful, reportaron de inmediato que no se trata de una estrategia para atraer espectadores: dentro de tres días, veremos las cintas de seguridad del Wembley Stadium de aquel señalado 27 de agosto.

Horas más tarde, ante los micrófonos de la última edición de la Wrestling Observer Radio, Bryan Alvarez amplió lo expuesto, revelando un detalle interesante.

«Es cierto que en Dynamite, Tony Khan va a emitir las imágenes de Jack Perry y CM Punk en All In. No es un cebo. Cuando de primeras vi el gráfico diciendo que los Young Bucks enseñarán las imágenes de All In, inmediatamente pensé, ‘Vale, tú sabes, los Young Bucks son personajes rudos, será alguna tontería’. Pero cuando pregunté, y no digo a una sola persona, sino a múltiples personas, me dijeron que sí, que van a emitir las imágenes al 100%.

«Tony se molestó mucho por la entrevista de CM Punk. Y aparentemente, me dijeron que hace tiempo que quiere emitir las imágenes. Por algún motivo, no las ha emitido. Y ahora, supongo que por el momento, coincidiendo con la entrevista y lo que dijo CM Punk, va a emitirlas. Y hemos escuchado muchas versiones de lo que ocurrió. Ya veremos el miércoles, pero parece claro que si fue como CM Punk contó, no sé por qué Tony emitiría las imágenes».