Rhea Ripley tras WrestleMania XL: «Cumplí un sueño»

Rhea Ripley se pronuncia sobre una variedad de temas después de vencer a Becky Lynch para retener el Campeonato Mundial de WWE en WrestleMania XL.

► Becky «Freakin» Lynch

«Me siento viva. Me siento como si estuviera en la cima de la división y no solo se lo he demostrado a todos los demás, aunque ya he estado en la cima durante tanto tiempo porque Mami siempre está en la cima, ya sabes, Cathy. Pero ahora todos han sido recordados de por qué soy la dominante. Soy Mami y esta es mi división. Becky, ella hizo una luhca fantástica como siempre lo hace. Sabía que estaba en su cabeza y estaba bajo su piel y iba a conseguir a The Man que quería. No iba a conseguir a la madre. No iba a conseguir a la esposa. Quería a Becky Lynch maldita sea. Quería a The Man. Y eso es exactamente lo que conseguí, ¿sabes? Porque lo he dicho antes en Raw, pero detrás de cada gran hombre hay una mujer aún mayor y acabo de demostrar mi punto.»

► Motionless In White

«Eso fue un sueño hecho realidad. Sé que hablamos de WrestleMania y de lo duro que todos trabajan para competir en este gran escenario, y también siendo WrestleMania XL, el más grande de todos. Estoy tan feliz, tan privilegiada y simplemente tan extasiada de haber podido compartir eso con Motionless In White. Los moshes, ellos saben cuánto amo a Motionless In White. Amo a Chris Motionless y cómo nos han comparado durante mucho tiempo. Nos parecemos tanto que realmente me encanta. En su mayoría, porque he estado viendo sus videos musicales desde que estaba en la escuela secundaria. Así que gradualmente me he convertido en él sin ni siquiera intentarlo. Como que me corté el pelo. Pensé, ‘Oh, oh, nos vemos igual’. Así que poder tenerlos aquí y unir la música y la lucha libre y tener ese momento especial con mi banda favorita absoluta es algo que nunca voy a olvidar. No creo que jamás lo supere. Es lo suficientemente grande el hecho de que puedo ser parte de WrestleMania XL. Puedo salir allí con The Man Becky Lynch, alguien a quien he admirado durante mucho tiempo, alguien a quien he admirado durante mucho, mucho tiempo. Pero salir allí con Chris y el resto de Motionless In White y tener ese momento en el que estábamos cantando el uno al otro. Sí, fue un momento muy especial para mí y espero que también lo haya sido para ellos porque los quiero mucho y también son encantadores. Así que es genial compartirlo con ellos.»

► The Four Horsewomen

«La era de las Cuatro Jinetas vivirá para siempre. Han logrado mucho. Llevaron la división de mujeres a alturas que solo podíamos haber soñado. Han hecho mucho por el negocio y tengo todo el respeto por cada una de ellas. Siento que la forma en que he estado yendo de WrestleMania tras WrestleMania, finalmente derribando a las Cuatro Jinetas, igual que Bianca Belair, ella ha estado haciendo lo mismo, estamos demostrando que hay un cambio llegando y estas nuevas mujeres están tomando el control y destacando. Estamos tratando de llevarlo a alturas más altas de lo que ha sido llevado. Obviamente, las Cuatro Jinetas son increíbles en lo que hacen y no queremos que se vayan, pero van a tener que apartarse porque nosotras estamos tomando el control al mismo tiempo«.