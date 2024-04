Jim Ross encara el reciente ataque de CM Punk a AEW

Desde «Tony Khan no es un jefe, es un buen tipo, y eso es malo para la compañía» hasta esta «no es sostenible y se está demostrando» pasando por «no es un negocio real», CM Punk atacó recientemente a AEW. También aclaró que no se arrepiente de su trabajo en la casa Élite. Y, como era de esperar, provocó todo tipo de reacciones. Eddie Kingston dijo que «no le importa un caraj*» y que es «Phil siend Phil». Tony Schiavone comentó que «no va a entrar en eso» y prefiere «seguir adelante».

► Jim Ross de CM Punk

Veamos ahora la respuesta de Jim Ross a las palabras del veterano luchador en el episodio más reciente de Grilling JR:

«Vi un fragmento de eso. No vi todo. Una vez más, en cuanto a mi vida, este fin de semana ha sido excelente en términos de salud. Eso es en lo que me estoy enfocando. Estoy cansado de todas las noticias negativas, todas las malas noticias y todo el material controvertido. Ya es suficiente.

«Creo que te mencioné antes, ¿cuánta barbacoa puede comer un redneck? Estoy llegando a mi límite. Sigamos adelante aquí. Hemos escuchado todas las opiniones, entendemos. No importa lo que alguien diga en una entrevista, no va a resolver los problemas. Simplemente, seguiremos lidiando con eso».

Al final, Punk no gana nada atacando a AEW y desde la compañía tampoco ganan nada contestando. Y ni siquiera va a crearse una gran controversia porque los fans también están cansados. Es comprensible que el «Best in the World» comparta sus pensamientos cuando le preguntan, al igual que otros le contesten, pero, después de todo, ¿y qué? Aún así, veremos qué más sale de esta conversación mientras, curiosamente, CM Punk y Jim Ross se recuperan de sus problemas de salud.