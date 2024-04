CM Punk: «Tengo mucho que ofrecer en el ring»

Un día, fue uno de los mejores luchadores del mundo. En la actualidad, entre su edad, las lesiones y la evolución de la lucha, muchos dudan de CM Punk. El tiempo pasa para todos, los daños sufridos nunca sanan del todo y la industria de las cuerdas no deja de cambiar. Aún así, durante su época en AEW, tuvo muy buenos combates. Aunque de momento en WWE no se le ha podido ver tanto ya que solo luchó en el Royal Rumble de momento.

Todavía no se sabe cuando va a volver de su actual lesión pero el «Best in the World» lo hará más pronto o más tarde (probablemente no hasta la segunda mitad de 2024) y entonces tendrá la ocasión de responder tanto a quienes dudan como a quienes no. Es más, será su oportunidad para respaldar lo que comenta en The MMA Hour with Ariel Helwani cuando le hablan de la posibilidad de ser productor o agente en el futuro.

«No lo sé. Mucha gente dijo que sería bueno en eso. Independientemente de lo que mis tríceps quieran decirle al mundo, todavía tengo mucho que ofrecer en el ring. Tal vez sea el atleta loco que se aferra demasiado tiempo. Lo veo como si tuviera la misma edad que Terry Funk cuando hizo Roadhouse. Todavía tengo algo de tiempo».

Dejando a un lado el cuadrilátero, sin duda CM Punk puede aportar mucho también una vez se retire como luchador. Para aprovechar al máximo sus talentos, quizá el rol más indicado sería el de manager. Él fue uno de los mejores alumnos de Paul Heyman, uno de los más destacados Paul Heyman Guys. ¿Y sí un día hubiera CM Punk Guys? Aún es pronto pero él mismo lo dijo la última vez en Raw: su tríceps está lesionado pero su boca no.