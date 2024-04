Seth Rollins: «Esta es mi mejor versión, pero…»

Desde sus tiempos en NXT hasta el presente como «The Visionary, The Revolutionary, Seth ‘Freakin’ Rollins» el actual Campeón Mundial de Peso Pesado de la WWE ha tenido una variedad de etapas: The Shield, «The Architect», The Authority, Burn It Down, «The Monday Night Messiah». Todas ellas muy distintas, unas más exitosas que las otras, aunque el luchador nunca ha dejado de triunfar, que lo llevaron a su versión más destacada. Seth Rollins nunca ha estado mejor.

► La mejor versión de Seth Rollins

Él mismo comparte ese apunte cuando repasa su carrera hasta ahora en The Ringer, pero también señala que próximamente subirá una vez más de nivel. ¿Cómo esto es posible? Solo él lo sabe. Nosotros, como fanáticos y como medios de comunicación, estamos encantados de acompañarlo y descubrirlo. Como hasta ahora. Incluso cuando era ese babyface que no transmitía nada y al que los fans obligaron a volverse heel. ¡Vaya 14 años de Seth Rollins!

«Sí, voy a cumplir 38 en mayo, y estoy, como, justo en mi mejor momento, tanto mental como físicamente estoy en el espacio perfecto. Y creo que en los próximos cinco años, especialmente, podré realmente, realmente concentrarme y acelerar. Pero en este momento, amigo, lo estoy pasando genial. Estoy teniendo la oportunidad de estar en el ring con tipos que tienen una experiencia extremadamente sólida y son extremadamente buenos en lo que hacen, y todos estamos elevando el juego del otro. Así que siento que esta es fácilmente la mejor versión de Seth Rollins que hemos visto hasta ahora. Pero dicho esto, creo que lo mejor está por venir«.

Y realmente siempre ha sido así, Seth siempre ha tenido lo mejor por venir. Al menos a largo plazo, quizá no tanto de una etapa a otra, pues en ocasiones la siguiente no mejoró a la anterior, pero hoy tiene un personaje atractivo, los fanáticos lo aman, es Campeón Mundial, sus luchas y segmentos siempre están a buen nivel… De ahí la pregunta de cómo va a ser una mejor versión de la actual. Tendremos que esperar a ver qué sigue para él a continuación.