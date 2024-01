A Samoa Joe siempre es interesante escucharlo (o leerlo). Más ahora que es el Campeón Mundial AEW, lo cual no significa poseer un título sino liderar el vestidor de All Elite Wrestling. Todos hasta ahora han mostrado su felicidad por que un luchador tan respetado, que no causa problemas, es quien sea la punta de flecha de la empresa.

► Samoa Joe de CM Punk-Jack Perry

Problemas como los que impidieron a CM Punk ocupar ese lugar; sin mirar más atrás, su pelea con Jack Perry tras bastidores durante All In 2023. Al nuevo luchador de NJPW tampoco se le puede disculpar pero el «Best in the World» es un veterano, ha estado en todo tipo de vestidores, ¿de verdad hacía falta otra controversia?

Perdonen nuestros lectores de SÚPER LUCHAS por aburrirles con un punto de vista personal pero un servidor es de la opinión de que uno se enoja, o se ofende, cuando quiere, así que también provoca malas situaciones cuando así lo desea. No parece tan descabellado que Punk estuviera buscando su salida de AEW.

Dicho esto, volvamos al tema que nos ocupa, ¿qué piensa Samoa Joe de aquel incidente? Por ello le preguntaron recientemente en ESPN:

«Hubo un pequeño incidente. Lo resolvimos. Salimos y nos enfrentamos (luchó con Punk en ese evento). Esa es la esencia de todo. Todos quieren que sea mucho más de lo que es, pero eso es básicamente lo que sucedió. Y profundizar más en ello sería inútil, a menos que estés tratando de llevar un registro y esas cosas, pero créeme, no fue ese tipo de pelea«.

Cuando Raimondi dijo: «No fue gran cosa», Joe respondió: «No para mí. He visto peleas estallar de verdad. Esas cosas pasan. Pero nuevamente, eso soy yo. He estado en estas situaciones, lo he visto antes. Me resultará gracioso cuando la gente diga: ‘Oh, Joe está bien con eso’. Quiero decir, no, hombre, fue una situación de alto estrés. Claro. Pero quiero decir, es algo que he visto suceder muchas veces. Lo solucionamos. Teníamos un show que hacer. Había fanáticos esperando allí afuera. Y eso era lo que tenía en mente, porque en ese momento, estábamos a punto de tener la mejor noche de nuestras vidas«.

«Oye, escucha, todos entendimos que había algo que hacer. Teníamos una misión por delante y todos nos enfocamos. Y hey, si fui parte de eso, genial. Pero mi intención era salir allí y poner en marcha el evento.»