El último dardo de Triple H a AEW genera controversia

Desde los inicios de AEW, Triple H ha hecho suyo el proceder McMahoniano de despreciar cualquier otro producto que pueda lucir como alternativa a WWE, recordando su mofa durante la Ceremonia del Salón de la Fama de su empresa en 2019, cuando ni siquiera la casa Élite había celebrado todavía un primer show.

Eso sí, dos años atrás, bajo entrevista con Chris Vannini para The Atlantic, HHH reconoció veladamente que sin el nacimiento de AEW, WWE tal vez habría tardado más en arrimar el hombro.

Recientemente, AEW ha visto reavivada su imagen de competencia de WWE mediante las contrataciones de Will Ospreay, Kazuchika Okada y Mercedes Moné, pues el gigante estadounidense tenía bastante interés por hacerse con los servicios de estos talentos y Tony Khan se apuntó así una suerte de tanto moral en lo que también es una guerra de ofertas donde ninguna otra promotora puede jugar en tal liga.

Y preguntado por Pat McAfee hoy acerca del proceso de contratación en AEW, «The Game» aprovechó la coyuntura para decir esto.

«Porque alguien tenga éxito en otro lugar no significa que vaya a tener éxito bajo los grandes focos. WWE es una liga distinta , es un mundo distinto. Cuando veo a gente que intenta tener éxito y entonces hablan de lugar que han elegido como, ‘bueno, trabajo menos, el calendario es más ligero…’ Vale, pues entonces me alegro de no haberte contratado porque si no estás para darlo todo en un punto inicial de tu carrera, no tienes nada que hacer aquí».

La IWC se pregunta si HHH lanza un dardo con sabor a resentimiento hacia Ospreay, Okada o Moné. Pero sin necesidad de concretar, el actual «CCO» de WWE hace claro ejercicio de defensa de marca. Básicamente, viene a dibujar la estampa de que los talentos que prefieren decantarse por AEW (o alguna otra compañía) guardan poca ambicion, tienen miedo a lo que él considera la gran liga e incluso son perezosos. No debería sorprendernos a estas alturas, aunque alguno todavía crea que HHH es muy distinto a Vince McMahon.

“if you’re not in it for the grind? at that point, early in your career? then i don’t want you. – triple h #PMSLive #WrestleMania pic.twitter.com/i5xJ9kyiCz

— c (@chiefsriptxde) April 5, 2024