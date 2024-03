Tony Khan, ¿el Eric Bischoff de AEW?

Se dijo hace un mes que ciertos talentos en AEW se sentían frustrados con el exceso de positividad de Tony Khan, mientras los ratings de la empresa no crecen como deberían por las contrataciones de Will Ospreay, Kazuchika Okada y Mercedes Moné.

Incluso Dave Meltzer cree que AEW debería vender mejor su producto, pero esta confía en su fórmula: grandes luchadores y grandes combates, dejando de lado el estilo «sports entertainment» de WWE. ¿Efectivo? Puede que sus números nunca lleguen a competir con los del otrora Imperio McMahon, pero parece haber establecido una base de fieles, ya que desde 2019, Dynamite es el programa luchístico de rendimiento más regular en la televisión estadounidense.

Y tras «restore the feeling», AEW ahora se acoge a otro eslogan, compartido por Khan.

AEW: Where The Best Wrestle — Tony Khan (@TonyKhan) March 29, 2024

«AEW: donde luchan los mejores»

► Cuando la controversia genera dinero

Ahora que la particular rivalidad entre Khan y Eric Bischoff recobra fuerza, con el lanzamiento de un nuevo podcast del ex-presidente de WCW, cuyo título supone un dardo contra los Élite, el mandamás de AEW luce más que nunca como un nuevo «Easy E».

¿Creen que de haber existido X (Twitter) durante las «Monday Night Wars» Bischoff no hubiera actuado de forma similar a Khan? Tuvo pocos reparos en mostrar por televisión pancartas anti-WWE, sus referencias hacia el otrora Imperio McMahon eran constantes (desde los fichajes hasta el sonado debut de Madusa) e incluso intentó armar (sin éxito) un combate contra su mismísimo «Chairman».

Los defensores de WWE tildaban a Bischoff de inseguro y necesitado de validación por tales actos, pero este simplemente quería poner un poco de picante en su particular «guerra», sabedor de que «la controversia genera dinero» (título de su autobiografía). Precisamente mismos argumentos que hoy los «E-Drones» utilizan para vilipendiar a Khan, quien empleando «where the best wrestle» hace una nada casual referencia a «where the big boys play», eslogan empleado por WCW.

Bischoff acabó propiciando la caída de WCW con su mala gestión de la empresa y unas decisiones creativas muy cuestionables. Hoy, muchos creen que el empeño de Khan por ceñirse a una idea luchística definida, a priori no tan exitosa como el «sports entertainment» de WWE, podría provocar el eventual hundimiento de AEW.

No obstante, obviando que precisamente el éxito de AEW radica en su diferenciación de producto (propósito que nunca logró WCW), la sombra de una falta de acuerdo televisivo para la casa Élite luce remota, pues en caso de quedar fuera de la programación de Warner Bros. Discovery, es muy probable que encontrara otra plataforma de relevancia.