No sería descabellado afirmar que 2023 fue el año de Will Ospreay, un luchador que desde antaño atraía miradas de todo el gremio de la lucha libre profesional.

No está demás recordar que en 2016 todos los ojos se posaron en él cuando protagonizó una polémica lucha ante Ricochet, en el torneo Best of the Super Jr. Aún así, a día de hoy, gana y gana adeptos hasta entre los más veteranos del negocio.

Por eso, cuando el mismo anunció que terminaba su relación laboral con New Japan Pro Wrestling, se convirtió en uno de los agentes libres más cotizados del negocio.

Pues bien, lo que nos congrega en esta nota es que, tal parece que Triple H no pujó lo suficiente por Ospreay porque no le ofreció un contrato tan tentador como el de AEW.

Al menos eso piensan el resto de empleados de la WWE.

► En WWE piensan que Triple H subestimó a Will Ospreay

Lo anterior de acuerdo al reporte de Dave Meltzer en Wrestling Observer Radio, donde comentó el sentimiento dentro de la gran e luego de ver a Ospreay en AEW.

«Creo que si Triple H está viendo AEW, se está arrepintiendo. Saben que es un buen luchador, pero no creo que sepan que es una persona carismática, puede hablar y puede destacar sobre los demás.

«Cuando todo esto estaba ocurriendo y se volvía cada vez más evidente que iba a AEW y no a WWE, ofrecieron mucho menos dinero. Hubo personas en WWE que dijeron que Triple H no se dio cuenta. Ellos lo sabían, pero él simplemente no se percató. Al parecer pensaba: ‘Ah, él es solo uno más de tantos».

De lo anterior se pueden sacar varias conclusiones. Una sería, que tal vez Triple H ofreció poco porque pensó que el simple hecho de estar en WWE sería suficienta. En ese orden de ideas, otra, sería que subestimó el valor de la superestrella británica.

Lo único cierto acá es que con el pasar de los días, Ospreay sigue siendo cada vez más conocido entre propios y extraño del pancracio.