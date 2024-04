Dave Meltzer: «Jacob Fatu firmó con WWE y…»

En febrero, Jacob Fatu terminó su contrato con MLW y desde entonces ha estado trabajando en la escena independiente, como durante toda su carrera, luchando en promociones tan reconocidas como Game Changer Wrestling. Su combate más reciente fue ante Matt Riddle en Battleground Championship Wrestling Born To Die. Y resulta curioso que mientras que «The Original Bro» abandonó la WWE en 2023, «The Samoan Werewolf» llega a ella en 2024.

► «Jacob Fatu firmó con WWE»

Según informa Dave Meltzer en el Wrestling Observer Radio, el primo de Roman Reigns, The Rock, The Usos y Solo Sikoa ya firmó. Y no solo eso:

“Bueno, firmó con WWE. Y comenzará pronto y recibirá un impulso, por lo que hemos entendido”.

Nuestro compañero no señala en qué marca recaralá pero con toda seguridad será en NXT. Pocos son enviados directamente al elenco principal. Y no es que Jacob Fatu no tenga talento o no pueda causar un impacto inmediato en los grandes escenarios. Pero tengamos en cuenta que hablamos de luchadores como AJ Styles. Samoa Joe, Shinsuke Nakamura, Drew McIntyre en su regreso, Gunther, Kevin Owens… tuvieron que pasar por el territorio de desarrollo.

Ya se venía hablando de hace tiempo de la llegada de Jacob Fatu a WWE. No hace mucho, Booker T decía estar trabajando en ello. Antes, el mismo samoano apuntaba que le encantaría tener la oportunidad, así como unirse a The Bloodline. E igualmente el miembro del Salón de la Fama, que pronto podría estar comentando las luchas de Fatu en NXT, adelantaba también a mediados de 2023 que podría convertirse en una estrella de la compañía.

