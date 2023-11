Jacob Fatu ha construido una carrera fuera de WWE, pero nunca ha cerrado la puerta a unirse a la empresa, en especial, para juntarse con The Bloodline, facción formada por sus primos Roman Reigns, The Usos y Solo Sikoa. Menos de dos meses atrás, el samoano comentaba: «(…) Si alguna vez tuviera la oportunidad de ir allí, absolutamente, me encantaría (…)». Pero entonces también aclaraba que primero piensa en su familia así que quiere trabajar en un sitio donde pueda controlar su horario. Precisamente dicha empresa es donde menos podría hacerlo.

► Jacob Fatu, atento

Por lo tanto, todo se trata de que sea el momento adecuado, que es lo que señala en una reciente entrevista con Denise Salcedo. Ello mientras sigue trabajando en promociones reconocidas como MLW o GCW. Recordemos además que en una ocasión WWE lo quiso para un segmento con The Bloodline, pero la Major League Wrestling no se lo permitió.

«En el momento adecuado. Quiero decir, podría estar ahí. Podría estar en cualquier lugar, pero en el momento adecuado. Como dije, lo dejo en manos de Dios y si sucede, sucede. Si no, seguiré viéndolos como hasta ahora. En general, estoy muy orgulloso de mi familia. Estoy muy orgulloso de Solo y de lo que ha logrado, muy orgulloso de los gemelos, muy orgulloso de Roman, simplemente estoy muy orgulloso de mi familia.»

«En WrestleMania, sábado y domingo, verlos ser el evento principal. Cuando vi a Solo salir con Roman, se me puso la piel de gallina, no pude contener las lágrimas en mis ojos al verlos ser el evento principal. Eso fue lo más destacado para mí. No solo eso, sucedió en California, en Los Ángeles, así que fue enorme. Estuvo muy bien. Estoy a punto de llorar ahora mismo hablando de eso. Saludos a los muchachos, ‘Uce.»