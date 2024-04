The Rock vs. Cody Rhodes estaría en planes: posible fecha

Ni traición a The Bloodline, ni alianza con Cody Rhodes, ni detonante de un duelo contra Roman Reigns. El papel de The Rock en la segunda noche de WrestleMania XL, tras, acompañado de Reigns, vencer a Rhodes y Seth Rollins en la primera, lo tuvo claramente del lado de su familia.

Con todo, Rock no pudo evitar que Rhodes derrumbara el reinado de Reigns y así, «The American Nightmare» finalizase su particular historia, coronándose Campeón Universal Indiscutible, entre el apoyo como pocas veces hemos visto por parte de WWE hacia un luchador.

Pero cuando se cierra una historia, se abre otra. Y anoche, en Raw, «The Great One» quiso formar parte del segmento de celebración de Rhodes para avisarle de que saldarán cuentas una vez regrese a WWE, y además, le hizo entrega de un objeto no revelado en cámara. Rock ya prepara terreno para su siguiente rivalidad.

¿Cuándo podría darse entonces un The Rock vs. Cody Rhodes? Ante los micrófonos de la más reciente edición de la Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer comenta esto.

En ningún momento menciona Meltzer la opción de Arabia Saudita, con lo que se confirmaría que Rock sólo contempla ya a estas alturas de su carrera calzarse las botas bajo los focos del mayor evento posible. Y además, compromisos actorales parece que tampoco le permitirían competir en el país asiático, según supimos vía Mike Johnson de PWInsider.

«El próximo proyecto fílmico de The Rock será The Smashing Machine, una adaptación del documental de 2022 The Smashing Machine: The Life and Times of Mark Kerr […] Johnson anunció en noviembre de 2019 que interpretaría a Kerr, pero el proyecto fue obviamente postergado por la pandemia de COVID-19. La productora de The Rock, Seven Buck, se encargará de producir la película […] PWInsider.com ha confirmado que el castin se ha iniciado para buscar a varios personajes secundarios de la película, que podemos confirmar en exclusiva que está programada para rodarse entre el 1 de mayo y 1 de agosto. Esto seguramente lo privaría de hacer implicaciones físicas para WWE durante ese periodo».