Minnesota presenta oferta para WrestleMania 41

La ciudad de Minnesota ha presentado su candidatura para albergar WrestleMania 41 en el US Bank Stadium. Informa de ello The Star Tribune.

Minneapolis es finalista para ser la sede del WrestleMania del próximo año, el extravagante evento de lucha que los promotores dicen que aporta cientos de millones de dólares en beneficios económicos a la ciudad ganadora, y está a semanas de saber si su oferta es seleccionada.

La organización sin fines de lucro Minnesota Sports and Events (MNSE), la principal organización que trabaja para traer grandes atracciones a las Ciudades Gemelas, dijo al Star Tribune el miércoles que ha presentado su propuesta para que la WWE celebre su evento de varios días, muy popular, en el U.S. Bank Stadium.

Wendy Blackshaw, presidenta y directora ejecutiva de MNSE, dijo que Minneapolis es una de varias ciudades a las que la World Wrestling Entertainment (WWE) invitó a participar en esta «batalla muy competitiva» por el WrestleMania XLI. Minneapolis nunca ha sido anfitrión de un WrestleMania, a pesar de la historia del estado como centro de la lucha libre profesional.

The #ICTitle is on the line at #WrestleMania XL as @Gunther_AUT defends against former champion @SamiZayn! pic.twitter.com/5NHKfu7EJs

— WWE WrestleMania (@WrestleMania) March 12, 2024