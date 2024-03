The Rock rodará nueva película un mes después de WrestleMania XL

El pasado año sólo se contemplaba que The Rock disputara una única lucha más en WWE, dentro del cartel de WrestleMania XL, contra Roman Reigns, previendo incluso pudiera suponer su canto de cisne. Hoy, tenemos muy reciente el siguiente reporte de Dave Meltzer.

Si hablamos de confirmaciones oficiales, podemos decir que The Rock se unirá a Reigns en choque contra Cody Rhodes y Seth Rollins como «main event» de la primera noche de WrestleMania XL. Y con la posibilidad sobrevolando de una traición de «The Great One», se abre la puerta a que ese demorado duelo contra «The Tribal Chief» tenga lugar desde el país asiático.

Pero ahora, nuevas informaciones, vía Mike Johnson de PWInsider, vienen a descartar la estampa de un The Rock vs. Roman Reigns bajo los focos de la siguiente cita saudí de WWE. Con Hollywood hemos topado, dirá Mohamed bin Salmán.

«El próximo proyecto fílmico de The Rock será The Smashing Machine, una adaptación del documental de 2022 The Smashing Machine: The Life and Times of Mark Kerr […] Johnson anunció en noviembre de 2019 que interpretaría a Kerr, pero el proyecto fue obviamente postergado por la pandemia de COVID-19. La productora de The Rock, Seven Buck, se encargará de producir la película […] PWInsider.com ha confirmado que el castin se ha iniciado para buscar a varios personajes secundarios de la película, que podemos confirmar en exclusiva que está programada para rodarse entre el 1 de mayo y 1 de agosto. Esto seguramente lo privaría de hacer implicaciones físicas para WWE durante ese periodo».