Shelton Benjamin apunta a Okada y Ospreay: «Depende de AEW»

«(…) Shelton Benjamin y All Elite Wrestling recientemente han entablado conversaciones y han discutido la posibilidad de que aparezca para la empresa. Aún no hemos averiguado si firmará un contrato a tiempo completo o parcial, o si algo ha sido concretado (…)«. Solo unos días atrás informábamos en SÚPER LUCHAS de que Shelton Benjamin estaba negociando con AEW.

► Shelton Benjamin, abierto a AEW

Hoy traemos novedades en forma de las recientes declaraciones que «The Gold Standard» ha hecho sobre la casa Élite en una aparición en Monopoly Events:

«Okada, aunque trabajé junto a él en New Japan, nunca tuvimos una lucha. Así que me encantaría trabajar con Okada. Obviamente, me encantaría trabajar con Will Ospreay porque creo que ese tipo es fenomenal. Lo he estado viendo durante años. La gente me llama atlético, pero él hace cosas que ni siquiera podría hacer; algunas de las movidas que hace me dejarían en tracción si siquiera intentara hacerlas, pero me encantaría trabajar con él. Creo que podría ser muy divertido.

«Así que esos nombres están en la parte superior de mi lista. Pero obviamente, quiero decir, disfruto lo que hago, amo lo que hago, y puedo adaptarme a casi cualquier persona, así que es solo cuestión de lo que piensen. Pero en lo que respecta a AEW, esa puerta está abierta. Mi puerta está abierta. Aún no he eliminado ninguna posibilidad».

Como tantos otros veteranos, Benjamin podría ser una buena adición al elenco de AEW. No para quizá una segunda juventud ni recuperar sus mejores tiempos pero sí para ofrecer buenos combates, ayudar a las nuevas generaciones, como un luchador con talento y popular que no vislumbra todavía el retiro y quiere seguir aportando a la lucha libre profesional.