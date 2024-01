Cómo Eddie Guerrero ayudó a Shelton Benjamin en WWE

Eddie Guerrero ayudó a Shelton Benjamin a entender que no tenía que hacer énfasis en su tono de piel como Superestrella de la WWE. «The Gold Standard» lo explica en The Kurt Angle Show, donde también recuerda la ocasión en que la compañía quiso convertirlo en «una estrella negra». Benjamin comenta esto en relación a la importancia de la representación y a no mencionar la raza en The Hurt Business.

► Eddie Guerrero ayudó a Shelton Benjamin

«También, hacerlo sin tener que golpear a la gente en la cabeza con la raza. No importa. Hablé con Eddie Guerrero, hace años, porque incluso en ese momento, había algunas cuestiones raciales que no sabía cómo manejar. Él me dijo: ‘No eres una Superestrella negra, eres una Superestrella que simplemente es negra. Abórdalo desde ese aspecto’. Dicho esto, aún reconocemos que tenemos cierto efecto en nuestra comunidad. Nos divertimos con eso. Terminó demasiado pronto (The Hurt Business) y luego las insinuaciones de reunión y todas esas cosas. Cada semana, nos preguntábamos ‘¿Por qué?’ Nadie podía decirnos por qué. El jefe tomó la decisión. ¿Por qué? Nadie, hasta el día de hoy, ha podido explicárnoslo. Definitivamente fue un vehículo para Bobby, y me enorgullece ser parte de eso. Romperlo, aún creo que fue el tiro más fácil en la lucha libre profesional. Simplemente no lo tomaron.»

«El ascenso de Hurt Business, en ese momento de mi carrera cuando estaba extremadamente frustrado. Fue como un soplo de aire fresco, lo siento. El hecho de que estuviera triunfando a pesar de no tener público. Las reacciones de todos los fanáticos. Obviamente, hubo muchas comparaciones tempranas con nosotros y la APA, y dijimos, hicimos hincapié en que nunca íbamos a mencionar nuestra raza. No deberíamos tener que hacerlo. Puedes mirarnos y ver lo que somos. Eso no es lo que importa aquí. Somos un equipo profesional impresionante. Nos vemos bien, nos vestimos bien, hacemos el trabajo. Sí, somos negros, pero no necesitamos decirte eso. Creo que, debido a eso, no alienamos a ningún fan al tratar de crear una carta de raza con ello. Lo único que importaba para Hurt Business era el verde. Por supuesto, la representación cuenta mucho, y para nuestros fanáticos negros y personas de color, estábamos recibiendo mucho amor extra debido a cómo nos estábamos representando. No cantábamos ni bailábamos, no éramos cómicos. Lo tomamos muy en serio y todos nos sentimos muy orgullosos de poder representar a personas de color de una manera tan positiva«.