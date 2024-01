El veterano árbitro de MMA «Big» John McCarthy señaló recientemente una debilidad común entre Khamzat Chimaev y Conor McGregor.

Ambos se han ganado elogios a lo largo de los años por ofrecer espectáculos violentos y trepidantes en el octágono. Mientras que «Borz» tiende a abrumar al rival con su poderosa lucha, «The Notorious» intentará sacudirlo con su explosivo y volátil golpeo.

En ambos casos, sin embargo, la embestida del primer asalto suele decaer en el segundo, cuando la fatiga hace mella y ambos luchadores se ralentizan notablemente.

► Conor es un hijo de p*ta en el primer asalto» – «Big» John McCarthy

Durante un reciente episodio del podcast WEIGHING IN, «Big» John McCarthy reconoció el nivel de lucha de élite de Chimaev. Sin embargo, también señaló que «Borz» lucha contra la fatiga a medida que avanza el combate.

«Es un monstruo, especialmente en el primer asalto, tiene buena lucha», dijo McCarthy. «Ahora, hay gente por ahí que puede detener su lucha, está bien, pero tiene muy buena lucha, y cuando puede dominar en la lucha, es un m*ldit* hijo de p*ta en esa primera ronda porque está encima de la gente, los presiona, aterriza grandes golpes, pero se cansa, ya sabes.»

McCarthy lo comparó con las actuaciones de McGregor, explicando que si los oponentes pueden sobrevivir al castigo del primer asalto, sus posibilidades de victoria aumentan. El afamado ex árbitro explicó que para mejorar, Chimaev necesita aprender a mantener el ritmo a medida que transcurre el combate.

«Conor McGregor es un m*ldit* hijo de p*ta en el primer asalto», continuó McCarthy. «Seamos honestos, él tiene poder en sus manos, lastima a la gente en el stand-up, y es alguien que tienes que conseguir a través de esa primera ronda»

«Pero una vez que pasas el primer asalto, no es el mismo luchador en el segundo, especialmente en el tercero, y Khamzat ha demostrado que su debilidad ahora mismo no es que no esté en forma, está en forma. No sabe controlar el combate como debe y tomarse esos momentos para tomar aire y calmarse, y luego volver al combate y mantener ese ritmo».