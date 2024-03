Eric Bischoff de Vince McMahon: «WWE era su vida»

En un interesante análisis, Eric Bischoff habla de cómo debe sentirse Vince McMahon en la actualidad y de cómo la gente ha estado distanciándose de él durante el episodio más reciente de 83 Weeks.

► Eric Bischoff de Vince McMahon

«Quiero decir, WWE era su vida. Desde que era un niño, cuando su padre dirigía el negocio y Vince estaba aprendiendo las cuerdas, literalmente montando rings y todo lo demás que hacía Vince, esa ha sido su vida. Y ser persona non grata en este punto, ¿dónde si intentara entrar en la oficina probablemente sería escoltado por seguridad? ¿Qué tan extraño es eso? Todavía es tan difícil para mí comprenderlo.

«Es una persona tan complicada. Quiero decir, hay tantos aspectos — no extraños — hay tantos aspectos de la personalidad de Vince McMahon que son contradictorios. Quiero decir, no quiero que todo esto se trate sobre Vince McMahon, pero Vince McMahon ha hecho algunas cosas bastante importantes por personas que otros ni siquiera saben. No voy a publicitarlo, porque Vince decidió y las otras personas involucradas decidieron que no querían que se supiera. Pero soy consciente de primera mano — y parte de esto sucedió mucho antes de que yo comenzara a trabajar para Vince. Así que no lo estoy diciendo porque tuve una idea mientras estuve allí. Pero hay partes de Vince McMahon que son agradables, generosas y amables.

«Y de vez en cuando, tenías un vistazo a un aspecto de la personalidad de Vince o al menos yo lo tuve, donde pensaba, ‘Wow, este tipo realmente tiene un corazón. Realmente lo tiene, esta fachada que vemos no es completamente verdadera y precisa. Hay un ser humano real en lo más profundo’. Y he tenido ese pensamiento varias veces en mis interacciones con Vince. Recuerdo estar sentado en su oficina una noche a la una de la mañana cuando estuve allí en 2019. Y surgió un tema de conversación, y Vince recibió una llamada telefónica en medio de esa conversación. De su madre, en realidad. Y una vez que me di cuenta de que era una llamada personal — era la una de la mañana, estaba rogando por una razón para salir de allí. Pero comencé a levantarme para irme, y Vince levantó la mano y dijo, ‘Solo espera un segundo’, ¿sabes? Y me senté allí y escuché su lado de la conversación. Y pensé, ‘Qué hijo maravilloso es este hombre. Realmente tiene un corazón’.

«Y luego está el otro lado. Está el lado de los negocios que todos conocemos, al menos yo lo experimenté de primera mano, compitiendo contra él legítimamente. Y ese lado duro, súper hardcore, agresivo, ‘no tomar prisioneros’, él era un asesino cuando se trataba de negocios. Era como el maldito Genghis Khan cuando se trataba de negocios. Un tipo muy complicado, muy complicado. Y, sabes, también me hace preguntar qué — aparte de no poder acceder al edificio de la sede de la WWE, que suena extraño incluso decirlo realmente. Pero me pregunto cuál es su situación con la familia. Stephanie, Shane, los nietos. Linda y Vince han tenido una relación única durante mucho tiempo, nada nuevo allí. Pero simplemente me pregunto cuál es la relación — ¿está sanando, puede sanar? O tal vez realmente no está tan dañada como todos pensamos. Pero sería interesante seguir a Vince McMahon durante un par de días ahora y ver qué está haciendo. ¿Y cómo está reaccionando a todo esto?».