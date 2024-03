WrestleMania 40 no sería la única lucha de The Rock en 2024

Dos meses atrás, cuando todavía era una incógnita que The Rock volviera a calzarse las botas para competir en WrestleMania 40, surgió el potencial escenario de Arabia Saudita como alternativa, según Dave Meltzer.

«[…] Nada está confirmado oficialmente. Todos mantienen un hermetismo total. Sin embargo, Johnson no habría compartido lo que dijo en ese momento si no hubiera un plan para construir hacia esa lucha. Aunque sería lógico pensar que WrestleMania sería el escenario, también podría ser en Perth, Australia, considerando que el gobierno específicamente solicitó a Johnson para el evento Elimination Chamber del 24 de febrero. Además, podría ser en el próximo espectáculo en Arabia Saudita, para el cual aún no hay una fecha confirmada. Dado que el gobierno ya está pagando sumas considerables por los eventos, la incorporación de Johnson podría negociar un bono que lo convertiría en el evento de mayor recaudación en la historia de la empresa».

Hoy, ya parece claro que The Rock tendrá combate en WrestleMania 40. A falta de confirmación oficial, «The Great One» hará equipo con Roman Reigns para enfrentar a Cody Rhodes y Seth Rollins dentro del cartel de la primera noche de «The Showcase of the Inmortals». Esta noche, durante SmackDown, debería hacerse oficial.

► Una oportunidad tentadora

Con lo dicho, se descarta que The Rock haga doblete sobre WrestleMania 40, si bien se rumora que de algún modo tendrá su papel en el Roman Reigns vs. Cody Rhodes de la segunda noche, presumiblemente costándole la victoria a su primo y revelándose como dinamitador de The Bloodline de cara a un duelo contra «The Tribal Chief» en WrestleMania 41.

Pero hoy, dentro del Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer comparte una información muy jugosa sobre el próximo show de WWE en Arabia Saudita, previsto para el 25 de mayo.

«[…] Cuando preguntamos si Rock trabajará en ese show, nos dijeron que había muchas variables en juego y varios factores, pero obviamente la compañía querría. Y aunque nada es seguro, se cree ahora mismo que el de Mania no será su único combate en 2024 y sin duda hay presión para que trabaje al menos en un evento de Arabia Saudita este año».

Esta semana, Mike Johnson de PWInsider adelantó los planes de WWE de volver a Arabia Saudita dentro de dos meses, y ahora conocemos la fecha exacta. Esa cercanía con WrestleMania 40 facilitaría mantener el «momentum», si bien The Rock siempre ha expresado que un enfrentamiento con Reigns sólo podría tener como escenario «The Showcase of the Inmortals».