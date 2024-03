Ya es oficial el estelar de la primera noche de WrestleMania 40

Desde que The Rock volvió a la programación de WWE de forma más o menos regular, SmackDown se ha convertido en un «talk show», con los combates quedando relegados a segundo plano. Y es que cuando en un mismo segmento tienes a The Rock, Roman Reigns, Cody Rhodes y Seth Rollins, inevitablemente, el resto luce secundario.

Ayer, el careo a cuatro bandas entre estas Superestrellas por fin sirvió —tras una bofetada de Rhodes a Rock y que este fuese tildado de madurito con crisis de mediana edad vía Rollins— para confirmar lo previsible: «The Great One» y «The Tribal Chief» irán contra «The American Nightmare» y «The Visionary» en WrestleMania 40. Y este choque de duplas cerrará la primera jornada del magno evento.

Pero cabe detenerse en su estipulación, pues tiene implicaciones sobre la segunda noche. Si Rock y Reigns ganan, el Campeón Universal Indiscutible WWE defenderá su oro ante Rhodes sin descalificaciones. Si Rhodes y Rollins se llevan la victoria, Reigns deberá luchar sin la ayuda de The Bloodline. Asimismo, si el ex-AEW pierde, no podrá volver a retar a Reigns.

Según Triple H, el mayor combate de duplas de la historia.

Menos de un mes resta ya para la celebración de WrestleMania 40, desde el Lincoln Financial Field de Philadelphia (Pennsylvania, EEUU), los días 6 y 7 de abril. Seguidamente, su menú luchístico provisional.

[6 de abril]

[7 de abril]

[Jornada por determinar]

