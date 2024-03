Karrion Kross: «Montez Ford debe liderar The Pride»

Durante el episodio del 8 de marzo de WWE SmackDown, los Authors of Pain atacaron a Bobby Lashley durante su lucha contra Karrion Kross, por lo que «The All Mighty» ganó por descalificación. Pero no tuvo nada que celebrar pues The Final Testament continuaron atacándolo, como también hicieron con The Street Profits.

► «Montez Ford debe liderar The Pride»

Al término del programa, Kross se tomó un momento para hablar en la nueva edición de SmackDown Exclusive acerca de lo sucedido e hizo un comentario interesante acerca de que Montez Ford debería ser el líder de The Pride ya que tanto Lashley como Angelo Dawkins están impidiendo que tenga más éxito.

«Este era el resultado deseado. Todos están tan tensos por aquí. ‘¿Por qué, tienes que ganar? Tengo que ganar la lucha, o los fanáticos van a animarme’. Bobby está obsesionado con ganar. Siempre lo ha estado. Pero últimamente está empezando a cometer errores, ¿y realmente te puedes permitir cometer errores, Bobby, cuando eres el líder de The Pride? Eres responsable de sus carreras. Ahora, sí, ganaste, pero ¿cómo se siente ganar cuando estás inconsciente? Dime, Bobby. ¿Eh? Ponlo en blanco y negro.

«Tengo la sangre de este hombre en mis manos. No soy yo quien parece un perdedor. Echa un vistazo al ring. Echa un vistazo a los EMTs, a los médicos. Él es el perdedor. Quiero decir, demonios, tal vez The Pride necesita un nuevo líder. Si no va a ser yo, creo que debería ser Montez Ford. Él es la nueva estrella emergente, pero todos sabemos que no puede hacerlo cuando está arrastrando a Dawkins, y Bobby no lo deja ser la mejor versión de sí mismo. Solo estoy diciendo lo que todos están pensando. Tic tac».

EXCLUSIVE: @realKILLERkross gloats over his domination over @fightbobby, suggesting that The All Mighty should make @MontezFordWWE the leader of his faction. #SmackDown pic.twitter.com/k14Tf2e4IS — WWE (@WWE) March 9, 2024