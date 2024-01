Ya es un tiempo considerable el que se viene hablando de que WWE considera a Montez Ford una futura estrella individual. Por lo que sabemos, eso no ha cambiado, pero el luchador sigue sin recibir oportunidades en solitario. Cuando The Street Profits lo habían hecho todo y podía ser un buen momento para ello, él y Angelo Dawkins se unieron a Bobby Lashley. Ahora, ¿qué piensa él mismo de todo eso? Eso le preguntaron recientemente en The MMA Hour.

► El éxito individual de Montez Ford

«Creo que es solo cuestión de tiempo. Todo es cuestión de tiempo. Una de las cosas principales de las que siempre me aseguro, pase lo que pase, es que estoy listo. En cualquier momento, puede ser el momento de actuar. Una de las cosas principales por las que siempre me aseguro es que estoy listo. He estado listo desde joven, sosteniendo todos estos campeonatos de la WWE como niño y diciendo: ‘Esto va a suceder algún día. Va a suceder. No sé cuándo, pero va a suceder’, y simplemente tener eso resonando en mi mente para que, pase lo que pase en la WWE, ya sea con los Street Profits, ya sea con Bobby Lashley y Angelo Dawkins y mi esposa [Bianca Belair]. Va a suceder. Siempre he manifestado eso, y sé que una vez que la pelota esté en mi tejado, anotaré. Estaré haciendo números como Wilt Chamberlain».

Cuando le preguntaron si alguna vez pierde la paciencia, Ford respondió: «No. Creo que es más motivación que impaciencia. Literalmente, enciende una llama dentro de mí cada vez que ella (Bianca Belair) hace algo. ‘Eso es increíble’. Estoy muy emocionado al respecto y me da la motivación para elevar el listón aún más cuando llegue el momento. Cada año, siempre estoy eliminando las cosas negativas que ya no necesito en mi vida. Entonces, otro año que no ha sucedido, entonces empiezo a eliminar cosas que necesito dejar atrás. Ya sea que me haga avanzar en la vida o me detenga, me deshago de todo lo negativo, para que cuanto más cerca esté el momento, no tenga defectos. No tengo nada que me detenga. Siempre estoy preparado para cuando llegue el momento. Por eso estoy tan tranquilo«.